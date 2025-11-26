اللجنة الخاصة بزيارة البابا الى لبنان: تسليم البطاقات يوم السبت

Advertisement

صدر عن الخاصة بزيارة قداسة البابا لاون الى ، البيان التالي:"نظراً الى كثافة طلبات الإعلاميين التي تم تسجيلها على المنصة وعلى المواقع التي سيزورها قداسة البابا خلال زيارته الى لبنان والتي فاقت الـ1300 طلباً، والى تمديد المهلة التي تم الإعلان عنها لتسجيل الأسماء من قبل المؤسسات الإعلامية بهدف التقيّد بالعدد الذي كان محدداً في البيانات السابقة لكل مؤسسة،تعلن اللجنة الإعلامية الخاصة بزيارة قداسة البابا الى لبنان ان تسليم بطاقات الإعلاميين سيكون يوم السبت 28/11/2025 في الخاص بالزيارة في ، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء، مع الإشارة الى انه لن يتم تسليم أي بطاقة لغير الشخص المعني بها الا بموجب كتاب رسمي صادر عن المؤسسة التي يعمل فيها".