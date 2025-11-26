Advertisement

لبنان

اللجنة الخاصة بزيارة البابا الى لبنان: تسليم البطاقات يوم السبت

Lebanon 24
26-11-2025 | 10:19
صدر عن اللجنة الإعلامية الخاصة بزيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر الى لبنان، البيان التالي:
"نظراً الى كثافة طلبات الإعلاميين التي تم تسجيلها على المنصة وعلى المواقع التي سيزورها قداسة البابا خلال زيارته الى لبنان والتي فاقت الـ1300 طلباً، والى تمديد المهلة التي تم الإعلان عنها لتسجيل الأسماء من قبل المؤسسات الإعلامية بهدف التقيّد بالعدد الذي كان محدداً في البيانات السابقة لكل مؤسسة،

تعلن اللجنة الإعلامية الخاصة بزيارة قداسة البابا الى لبنان ان تسليم بطاقات الإعلاميين سيكون يوم السبت 28/11/2025 في المركز الإعلامي الخاص بالزيارة في فندق فينيسيا، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء، مع الإشارة الى انه لن يتم تسليم أي بطاقة لغير الشخص المعني بها الا بموجب كتاب رسمي صادر عن المؤسسة التي يعمل فيها".
