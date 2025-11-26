عبد الله: البت بتلزيم خط الأنابيب بين آبار بسري وخزان بسابا غدا

Advertisement

كتب النائب على منصة "اكس":"تم ابلاغي اليوم من مصلحة مياه وجبل ، ان البت بالتلزيم لخط الأنابيب بين آبار حوض ، وخزان بلدة بسابا( الشوف) سيجري غدا الخميس، عبر فتح العروض للشركات المتقدمة للمناقصة، مع وعد من المصلحة بتسريع الاجراءات، ليكون العمل منجزا قبل فصل الصيف المقبل....الشكر للاستاذ ربيع ولفريق عمله!!".