لبنان

عبد الله: البت بتلزيم خط الأنابيب بين آبار بسري وخزان بسابا غدا

Lebanon 24
26-11-2025 | 10:37
كتب النائب بلال عبد الله على منصة "اكس":"تم ابلاغي اليوم من مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، ان البت بالتلزيم لخط الأنابيب بين آبار حوض بسري، وخزان بلدة بسابا( الشوف) سيجري غدا الخميس، عبر فتح العروض للشركات المتقدمة للمناقصة، مع وعد من المصلحة بتسريع الاجراءات، ليكون العمل منجزا قبل فصل الصيف المقبل....
الشكر للاستاذ ربيع خليفة ولفريق عمله!!".
