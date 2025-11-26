Advertisement

لبنان

سلام: "حزب الله" يتمسك بسلاحه ما لم تغادر إسرائيل

Lebanon 24
26-11-2025 | 10:49
قال رئيس الحكومة نواف سلام، إنّ "إسرائيل تتذرع بنزع سلاح "حزب الله"، والأخير يتمسك به ما لم تغادر إسرائيل".
وأضاف سلام لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة: "لدينا لاعب مطلق العنان يتصرف كقوّة مهيمنة بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، وقوته تزداد".
