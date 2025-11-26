سلام: "حزب الله" يتمسك بسلاحه ما لم تغادر إسرائيل

قال رئيس الحكومة ، إنّ " تتذرع بنزع سلاح " "، والأخير يتمسك به ما لم تغادر إسرائيل".

وأضاف سلام لصحيفة " تايمز" الأميركيّة: "لدينا لاعب مطلق العنان يتصرف كقوّة مهيمنة بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيليّة ، وقوته تزداد".