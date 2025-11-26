الراعي تلقى اتصالاً من عبد العاطي وشكر مصر على دعمها للبنان

تلقى البطريرك الماروني بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً من بدر عبد العاطي الذي نقل إليه تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة والبابا تاوضرس وشيخ الأزهر، مشيدا بدور البطريرك ك"رمز للتسامح والحكمة والاعتدال"، متمنيا ان "تكون زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى مثمرة وان تحمل معها كل ما هو ضروري لبسط السلام في لبنان والمنطقة".

