Advertisement

لبنان

الراعي تلقى اتصالاً من عبد العاطي وشكر مصر على دعمها للبنان

Lebanon 24
26-11-2025 | 11:15
A-
A+

Doc-P-1447162-638997778367468677.webp
Doc-P-1447162-638997778367468677.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقى البطريرك الماروني  الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي الذي نقل إليه تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة والبابا تاوضرس وشيخ الأزهر، مشيدا بدور البطريرك الراعي ك"رمز للتسامح والحكمة والاعتدال"، متمنيا ان "تكون زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان مثمرة وان تحمل معها كل ما هو ضروري لبسط السلام في لبنان والمنطقة".
Advertisement
 
 
بدوره، شكر الراعي "الدولة المصرية رئيساً وحكومة وشعباً على محبتهم للبنان،" كما شكر كلا من البابا تاوضرس وشيخ الأزهر، مثمناً "دعوتهما الدائمة إلى إرساء أسس الحوار والتفاهم بين مختلف الاديان لما فيه خير الشعوب".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
عبد العاطي: نأمل كل الخير والاستقرار للبنان وللشعب اللبناني
lebanon 24
26/11/2025 21:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد العاطي: لدى مصر اتصالات بكل الأطراف الإقليمية وتوظفها لمصلحة لبنان ونحترم خصوصية المجتمع اللبناني ولا يمكن على الإطلاق أن نستبعد أي طائفة أو فصيل
lebanon 24
26/11/2025 21:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي أكد لنظيره السوداني خلال اتصال هاتفي موقف مصر الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه ورفضها لمحاولات تقسيم البلاد
lebanon 24
26/11/2025 21:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد العاطي من عين التينة: أجندتنا واضحة ومعلنة وهي الحفاظ على الأمن والإستقرار في لبنان
lebanon 24
26/11/2025 21:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

وزير الخارجية

بطرس الراعي

بشارة بطرس

الماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:19 | 2025-11-26
14:13 | 2025-11-26
14:07 | 2025-11-26
14:06 | 2025-11-26
13:41 | 2025-11-26
13:37 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24