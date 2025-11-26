Advertisement

لبنان

بالصورة.. توقيف طبيب لتسهيله نشاط عصابة بيع ونقل المواليد بطرق غير قانونية

Lebanon 24
26-11-2025 | 11:30
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:
 في إطار المتابعة الحثيثة لملاحقة شبكات الإتجار بالبشر، وبعد توافر معلومات حول تورّط طبيب مع عصابة منظّمة تعمل على بيع ونقل الأطفال حديثي الولادة بطرق غير قانونية
قامت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية بتوقيف الطبيب (ج.ف.) 
وفي التحقيق تبين ان الطبيب المذكور عمد إلى تسهيل نشاط العصابة عبر تزوير وثائق الولادة وبيانات القيد لإخفاء هويّات المواليد وتسجيلهم بصورة مخالفة للقانون.

كما تبيّن أنّ الطبيب مطلوب ايضاً بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان.
وقد أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، بناءً لإشارة القضاء المختص.
