بالصورة.. توقيف طبيب لتسهيله نشاط عصابة بيع ونقل المواليد بطرق غير قانونية

أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي ،:
في إطار المتابعة الحثيثة لملاحقة شبكات الإتجار بالبشر، وبعد توافر معلومات حول تورّط طبيب مع عصابة منظّمة تعمل على بيع… pic.twitter.com/gBxDTiJ69v
— Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) November 26, 2025
