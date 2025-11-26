20
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
2
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
Lebanon 24
26-11-2025
|
11:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت مجموعة "
بنك بيبلوس
" تقريراً تحدثت فيه عن نطاق انتشار فروع المصارف في
لبنان
والصرافات الآلية.
Advertisement
وذكرت البيانات أنه كان هناك 15.9 فرعاً مصرفياً لكل 100 ألف بالغ في لبنان نهاية عام 2024، مقارنة بـ17.5 فرعاً بنهاية عام 2023 و 22.8 فرعاً لكل 100 ألف شخص بالغ بنهاية عام 2014.
إلى ذلك، تقول البيانات إنّه كان هناك 138 جهاز صرافي آلي لكل 1000 كلم مربع في لبنان بنهاية عام 2024 مقارنة بـ121.6 جهاز صراف آلي لكل 1000 كلم مربع بنهاية عام 2023، و 156.7 جهاز صراف آلي لكل 1000 كيلومتر مربع بنهاية عام 2014.
ووفقاً للتقرير، فقد صُنّف معدل انتشار
أجهزة الصراف الآلي
في لبنان البلاد في المرتبة 26 بين 148 دولة ومنطقة حول العالم، وفي المرتبة الثانية بين 12 دولة عربية بنهاية عام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، كان هناك 32.9 جهاز صراف آلي لكل 100,000 بالغ في لبنان في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 29.4 جهاز صراف آلي لكل 100,000 بالغ في نهاية عام 2023 و33.9 جهاز صراف آلي لكل 100,000 بالغ في لبنان في نهاية العام 2014.
(رصد لبنان24)
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": معلومات عن غارة إسرائيلية تستهدف بلدة برعشيت في جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": معلومات عن غارة إسرائيلية تستهدف بلدة برعشيت في جنوب لبنان
26/11/2025 21:51:54
26/11/2025 21:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "تحويل الدولارات" في لبنان.. معلومة جديدة
Lebanon 24
عن "تحويل الدولارات" في لبنان.. معلومة جديدة
26/11/2025 21:51:54
26/11/2025 21:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تعرفون عن التمارين متوسطة الكثافة؟ خبرٌ يقدم المعلومات
Lebanon 24
ماذا تعرفون عن التمارين متوسطة الكثافة؟ خبرٌ يقدم المعلومات
26/11/2025 21:51:54
26/11/2025 21:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات "لبنان24": لا صحة للحديث عن اصابات في صفوف الجيش في استهداف عين الحلوة
Lebanon 24
معلومات "لبنان24": لا صحة للحديث عن اصابات في صفوف الجيش في استهداف عين الحلوة
26/11/2025 21:51:54
26/11/2025 21:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
أجهزة الصراف الآلي
بنك بيبلوس
متر مربع
لبنان وا
لبنان24
بيبل
بلوس
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد اتصالات مكثّفة… الصليب الأحمر يدخل كفركلا لانتشال شهداء
Lebanon 24
بعد اتصالات مكثّفة… الصليب الأحمر يدخل كفركلا لانتشال شهداء
14:19 | 2025-11-26
26/11/2025 02:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. شبكة دعارة داخل "سيارة"!
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. شبكة دعارة داخل "سيارة"!
14:13 | 2025-11-26
26/11/2025 02:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"موجة بيع".. هذا ما يحدث جنوباً
Lebanon 24
"موجة بيع".. هذا ما يحدث جنوباً
14:07 | 2025-11-26
26/11/2025 02:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بلدية الباروك في بكركي… والراعي يؤكد دعمه لصمود قرى الجبل
Lebanon 24
رئيس بلدية الباروك في بكركي… والراعي يؤكد دعمه لصمود قرى الجبل
14:06 | 2025-11-26
26/11/2025 02:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بو عاصي يردّ على ولايتي: الحزب أهم من الخبز والماء؟
Lebanon 24
بو عاصي يردّ على ولايتي: الحزب أهم من الخبز والماء؟
13:41 | 2025-11-26
26/11/2025 01:41:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
08:30 | 2025-11-26
26/11/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:59 | 2025-11-26
26/11/2025 07:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
09:22 | 2025-11-26
26/11/2025 09:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
11:59 | 2025-11-26
26/11/2025 11:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
من هي المحطة التلفزيونية اللبنانية التي سترافق البابا من روما؟
Lebanon 24
من هي المحطة التلفزيونية اللبنانية التي سترافق البابا من روما؟
15:23 | 2025-11-25
25/11/2025 03:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:19 | 2025-11-26
بعد اتصالات مكثّفة… الصليب الأحمر يدخل كفركلا لانتشال شهداء
14:13 | 2025-11-26
في منطقة لبنانية.. شبكة دعارة داخل "سيارة"!
14:07 | 2025-11-26
"موجة بيع".. هذا ما يحدث جنوباً
14:06 | 2025-11-26
رئيس بلدية الباروك في بكركي… والراعي يؤكد دعمه لصمود قرى الجبل
13:41 | 2025-11-26
بو عاصي يردّ على ولايتي: الحزب أهم من الخبز والماء؟
13:37 | 2025-11-26
آخر خبر عن "القرض الحسن".. إقرأوا ما جاء فيه
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
26/11/2025 21:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
26/11/2025 21:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
26/11/2025 21:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24