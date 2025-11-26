خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة

نشرت مجموعة " " تقريراً تحدثت فيه عن نطاق انتشار فروع المصارف في والصرافات الآلية.

Advertisement



وذكرت البيانات أنه كان هناك 15.9 فرعاً مصرفياً لكل 100 ألف بالغ في لبنان نهاية عام 2024، مقارنة بـ17.5 فرعاً بنهاية عام 2023 و 22.8 فرعاً لكل 100 ألف شخص بالغ بنهاية عام 2014.



إلى ذلك، تقول البيانات إنّه كان هناك 138 جهاز صرافي آلي لكل 1000 كلم مربع في لبنان بنهاية عام 2024 مقارنة بـ121.6 جهاز صراف آلي لكل 1000 كلم مربع بنهاية عام 2023، و 156.7 جهاز صراف آلي لكل 1000 كيلومتر مربع بنهاية عام 2014.



ووفقاً للتقرير، فقد صُنّف معدل انتشار في لبنان البلاد في المرتبة 26 بين 148 دولة ومنطقة حول العالم، وفي المرتبة الثانية بين 12 دولة عربية بنهاية عام 2024.



بالإضافة إلى ذلك، كان هناك 32.9 جهاز صراف آلي لكل 100,000 بالغ في لبنان في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 29.4 جهاز صراف آلي لكل 100,000 بالغ في نهاية عام 2023 و33.9 جهاز صراف آلي لكل 100,000 بالغ في لبنان في نهاية العام 2014.