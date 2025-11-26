توقيف أحد أبرز المتورّطين بالقمار غير الشرعيّ

Advertisement

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها لمكافحة الجرائم والحدّ من انتشارها، نفّذ القمار في وحدة سلسلة مداهمات في مناطق لبنانية عدّة خلال الفترة الممتدة من /22/ تشرين الأول وحتى /22/ تشرين الثاني من العام 2025إذ داهم المكتب المذكور عدّة أمكنة استُخدمت لإدارة ألعاب قمار غير شرعي عبر ، وألعاب “ بوكر” غير شرعيّة، كان أهمّها مداهمة محلّ لبيع الأجهزة الخلويّة في حيّ السّلم، حيث أوقفت في داخله أحد أبرز المتورطين في مجال القمار غير الشرعي. بالإضافة إلى مقهيين في برج حمّود، ومقهى في محلّة معوّض- الضاحية الجنوبيّة، وغرف داخل “كاراج” بناء في بشامون، وأحد الشاليهات في .وقد أسفرت هذه العمليات عن توقيف /13/ شخصًا بجرائم تتعلّق بإدارة ألعاب القمار غير المرخّصة عبر الإنترنت أو تنظيمها في الأماكن العامة، ومتورطين في تسهيل أعمال الدعارة.وجرى في خلال هذه المداهمات ضبط وإقفال الأماكن المستخدمة في هذه الأنشطة (مقاهٍ، شاليهات، محال)، ومن ضمنها المقهى في الضاحية الجنوبية، والشاليه في طبرجا، اللذان تم إقفالهما بالشمع الأحمر. كما شملت الإجراءات حجب المواقع الإلكترونية التي اعترف الموقوفون بإدارتها، بناء على إشارة المختص.