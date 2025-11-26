20
لبنان
توقيف أحد أبرز المتورّطين بالقمار غير الشرعيّ
Lebanon 24
26-11-2025
|
12:10
في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها
قوى الأمن الداخلي
لمكافحة الجرائم والحدّ من انتشارها، نفّذ
مكتب مكافحة
القمار في وحدة
الشرطة القضائية
سلسلة مداهمات في مناطق لبنانية عدّة خلال الفترة الممتدة من /22/ تشرين الأول وحتى /22/ تشرين الثاني من العام 2025
إذ داهم المكتب المذكور عدّة أمكنة استُخدمت لإدارة ألعاب قمار غير شرعي عبر
الانترنت
، وألعاب “
تكساس
بوكر” غير شرعيّة، كان أهمّها مداهمة محلّ لبيع الأجهزة الخلويّة في حيّ السّلم، حيث أوقفت في داخله أحد أبرز المتورطين في مجال القمار غير الشرعي. بالإضافة إلى مقهيين في برج حمّود، ومقهى في محلّة معوّض- الضاحية الجنوبيّة، وغرف داخل “كاراج” بناء في بشامون، وأحد الشاليهات في
طبرجا
.
وقد أسفرت هذه العمليات عن توقيف /13/ شخصًا بجرائم تتعلّق بإدارة ألعاب القمار غير المرخّصة عبر الإنترنت أو تنظيمها في الأماكن العامة، ومتورطين في تسهيل أعمال الدعارة.
وجرى في خلال هذه المداهمات ضبط وإقفال الأماكن المستخدمة في هذه الأنشطة (مقاهٍ، شاليهات، محال)، ومن ضمنها المقهى في الضاحية الجنوبية، والشاليه في طبرجا، اللذان تم إقفالهما بالشمع الأحمر. كما شملت الإجراءات حجب المواقع الإلكترونية التي اعترف الموقوفون بإدارتها، بناء على إشارة
القضاء
المختص.
