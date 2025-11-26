Advertisement

لبنان

توقيف أحد أبرز المتورّطين بالقمار غير الشرعيّ

Lebanon 24
26-11-2025 | 12:10
A-
A+


Doc-P-1447188-638997812634366220.jpg
Doc-P-1447188-638997812634366220.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم والحدّ من انتشارها، نفّذ مكتب مكافحة القمار في وحدة الشرطة القضائية سلسلة مداهمات في مناطق لبنانية عدّة خلال الفترة الممتدة من /22/ تشرين الأول وحتى /22/ تشرين الثاني من العام 2025
Advertisement

إذ داهم المكتب المذكور عدّة أمكنة استُخدمت لإدارة ألعاب قمار غير شرعي عبر الانترنت، وألعاب “تكساس بوكر” غير شرعيّة، كان أهمّها مداهمة محلّ لبيع الأجهزة الخلويّة في حيّ السّلم، حيث أوقفت في داخله أحد أبرز المتورطين في مجال القمار غير الشرعي. بالإضافة إلى مقهيين في برج حمّود، ومقهى في محلّة معوّض- الضاحية الجنوبيّة، وغرف داخل “كاراج” بناء في بشامون، وأحد الشاليهات في طبرجا.

وقد أسفرت هذه العمليات عن توقيف /13/ شخصًا بجرائم تتعلّق بإدارة ألعاب القمار غير المرخّصة عبر الإنترنت أو تنظيمها في الأماكن العامة، ومتورطين في تسهيل أعمال الدعارة.

وجرى في خلال هذه المداهمات ضبط وإقفال الأماكن المستخدمة في هذه الأنشطة (مقاهٍ، شاليهات، محال)، ومن ضمنها المقهى في الضاحية الجنوبية، والشاليه في طبرجا، اللذان تم إقفالهما بالشمع الأحمر. كما شملت الإجراءات حجب المواقع الإلكترونية التي اعترف الموقوفون بإدارتها، بناء على إشارة القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
توقيف سوري متورط بإطلاق النار على حاجز الجيش في بعلبك
lebanon 24
27/11/2025 00:37:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حبشي: هل يدفع الجيش فعليّاً ضريبة السلاح المتمدّد غير الشرعي؟
lebanon 24
27/11/2025 00:37:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: كارتيل "دي لوس سولس" يقوده الرئيس الفنزويلي غير الشرعي مادورو
lebanon 24
27/11/2025 00:37:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تفكيك أكبر موقع لصيد الطيور غير الشرعي في تاريخ لبنان
lebanon 24
27/11/2025 00:37:35 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الشرطة القضائية

الشمع الأحمر

مكتب مكافحة

الانترنت

القضاء

إنترنت

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:35 | 2025-11-26
16:56 | 2025-11-26
16:54 | 2025-11-26
16:45 | 2025-11-26
16:40 | 2025-11-26
16:17 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24