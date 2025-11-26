سلسلة لقاءات عقدها وزير الداخلية… هذا ما تمّ بحثه

Advertisement

استقبل والبلديات أحمد ، في مكتبه اليوم، المساعد للأمم المتحدة لشؤون وآسيا والمحيط الهادئ في إدارة الشؤون السياسية وعمليات السلام خالد خياري، على رأس وفد، حيث جرى عرض شامل للأوضاع العامة في والمنطقة.وأكد الوزير الحجار خلال اللقاء أهمية مواصلة دعم ، لا سيما ، لمؤسسات ، وفي مقدّمها ، بما يُعزّز قدرتها على حفظ الأمن والاستقرار، خصوصًا في ظلّ الظروف التي تمرّ بها البلاد.كما التقى الوزير الحجار نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وتم التباحث في التعاون القائم بين الجانبين، وسبل تعزيز الدعم الإنساني والإنمائي للمجتمع اللبناني.