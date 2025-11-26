Advertisement

لبنان

جمعية تجار جونية ناقشت التحضيرات للمشاركة في استقبال البابا لاوون

Lebanon 24
26-11-2025 | 12:29
A-
A+

Doc-P-1447195-638997822751633956.png
Doc-P-1447195-638997822751633956.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تناولت جمعية تجار جونية وكسروان في بيان، بعد احتماعها الدوري في مركزها برئاسة القنصل جاك الحكيم وحضور أعضاء الهيئة الإدارية، "التحضير للمشاركة في استقبال البابا لاوون الرابع عشر خلال زيارته المرتقبة للبنان، وتأكيد الدور الوطني والتفاعلي للقطاع التجاري في هذه المناسبة التاريخية".
Advertisement
 
 
وأكدت "التعاون مع بلدية جونية وبلديات القضاء للمشاركة والمساهمة في مهرجانات أعياد الميلاد ورأس السنة، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الأجواء الاحتفالية في المنطقة".


وتحدثت عن "مناقشة تقرير لجنة أسواق جونية والوقوف عند أبرز التوصيات لتعزيز حضور الأسواق وتنظيم العمل التجاري"، مشيرة إلى "تفعيل الانتسابات وتوسيع شبكة التواصل مع مختلف القطاعات التجارية في كسروان الفتوح، بما يضمن تعزيز العمل النقابي وتوحيد الجهود".


وأكد الحكيم "أهمية التكامل بين الهيئات الاقتصادية والفاعليات المحلية في هذه المرحلة"، مشددًا على استمرار الجمعية في "مواكبة حاجات التجار والعمل على تطوير البيئة الاقتصادية في جونية وكسروان الفتوح".
مواضيع ذات صلة
بلدية عنايا: استكمال التحضيرات لاستقبال البابا في الأول من كانون الأول
lebanon 24
26/11/2025 21:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية تجار البترون تنتخب هيئة إدارية جديدة بالتزكية
lebanon 24
26/11/2025 21:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني في جمعية مستوردي وتجار مستلزمات القطاع الزراعي: نحو شراكة متكاملة لتنظيم السوق
lebanon 24
26/11/2025 21:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي يستقبل السفير البابوي ووفد الفاتيكان تحضيرًا لزيارة البابا إلى لبنان
lebanon 24
26/11/2025 21:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الهيئات الاقتصادية

الهيئة الإدارية

جمعية تجار

الرابع عشر

رئاسة ال

الفتوح

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:19 | 2025-11-26
14:13 | 2025-11-26
14:07 | 2025-11-26
14:06 | 2025-11-26
13:41 | 2025-11-26
13:37 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24