لبنان
جمعية تجار جونية ناقشت التحضيرات للمشاركة في استقبال البابا لاوون
Lebanon 24
26-11-2025
|
12:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
تناولت
جمعية تجار
جونية
وكسروان في بيان، بعد احتماعها الدوري في مركزها برئاسة القنصل جاك الحكيم وحضور أعضاء
الهيئة الإدارية
، "التحضير للمشاركة في استقبال البابا
لاوون
الرابع عشر
خلال زيارته المرتقبة للبنان، وتأكيد الدور الوطني والتفاعلي للقطاع التجاري في هذه المناسبة التاريخية".
وأكدت "التعاون مع بلدية جونية وبلديات
القضاء
للمشاركة والمساهمة في مهرجانات أعياد الميلاد ورأس السنة، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الأجواء الاحتفالية في المنطقة".
وتحدثت عن "مناقشة تقرير لجنة أسواق جونية والوقوف عند أبرز التوصيات لتعزيز حضور الأسواق وتنظيم العمل التجاري"، مشيرة إلى "تفعيل الانتسابات وتوسيع شبكة التواصل مع مختلف القطاعات التجارية في كسروان
الفتوح
، بما يضمن تعزيز العمل النقابي وتوحيد الجهود".
وأكد الحكيم "أهمية التكامل بين
الهيئات الاقتصادية
والفاعليات المحلية في هذه المرحلة"، مشددًا على استمرار الجمعية في "مواكبة حاجات التجار والعمل على تطوير البيئة الاقتصادية في جونية وكسروان الفتوح".
بعد اتصالات مكثّفة… الصليب الأحمر يدخل كفركلا لانتشال شهداء
Lebanon 24
بعد اتصالات مكثّفة… الصليب الأحمر يدخل كفركلا لانتشال شهداء
14:19 | 2025-11-26
26/11/2025 02:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. شبكة دعارة داخل "سيارة"!
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. شبكة دعارة داخل "سيارة"!
14:13 | 2025-11-26
26/11/2025 02:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"موجة بيع".. هذا ما يحدث جنوباً
Lebanon 24
"موجة بيع".. هذا ما يحدث جنوباً
14:07 | 2025-11-26
26/11/2025 02:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بلدية الباروك في بكركي… والراعي يؤكد دعمه لصمود قرى الجبل
Lebanon 24
رئيس بلدية الباروك في بكركي… والراعي يؤكد دعمه لصمود قرى الجبل
14:06 | 2025-11-26
26/11/2025 02:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بو عاصي يردّ على ولايتي: الحزب أهم من الخبز والماء؟
Lebanon 24
بو عاصي يردّ على ولايتي: الحزب أهم من الخبز والماء؟
13:41 | 2025-11-26
26/11/2025 01:41:31
Lebanon 24
Lebanon 24
