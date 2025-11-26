جمعية تجار جونية ناقشت التحضيرات للمشاركة في استقبال البابا لاوون

تناولت وكسروان في بيان، بعد احتماعها الدوري في مركزها برئاسة القنصل جاك الحكيم وحضور أعضاء ، "التحضير للمشاركة في استقبال البابا خلال زيارته المرتقبة للبنان، وتأكيد الدور الوطني والتفاعلي للقطاع التجاري في هذه المناسبة التاريخية".

وأكدت "التعاون مع بلدية جونية وبلديات للمشاركة والمساهمة في مهرجانات أعياد الميلاد ورأس السنة، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الأجواء الاحتفالية في المنطقة".





وتحدثت عن "مناقشة تقرير لجنة أسواق جونية والوقوف عند أبرز التوصيات لتعزيز حضور الأسواق وتنظيم العمل التجاري"، مشيرة إلى "تفعيل الانتسابات وتوسيع شبكة التواصل مع مختلف القطاعات التجارية في كسروان ، بما يضمن تعزيز العمل النقابي وتوحيد الجهود".