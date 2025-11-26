بالصورة.. إضاءة تمثل سيدة لبنان في حريصا بألوان العلم اللبناني وعلم الفاتيكان

تمت، مساء اليوم، إضاءة قاعدة تمثال سيدة في بألوان اللبناني وعلم ، وذلك استعداداً لزيارة البابا إلى لبنان في نهاية الأسبوع الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات الجارية لمواكبة زيارة البابا الذي سيزور لبنان بدءاً من 30 تشرين الثاني ولغاية 2 كانون الأول.