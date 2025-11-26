Advertisement

لبنان

بالصورة.. إضاءة تمثل سيدة لبنان في حريصا بألوان العلم اللبناني وعلم الفاتيكان

Lebanon 24
26-11-2025 | 12:40
Doc-P-1447200-638997830153990687.jpg
Doc-P-1447200-638997830153990687.jpg photos 0
تمت، مساء اليوم، إضاءة قاعدة تمثال سيدة لبنان في حريصا بألوان العلم اللبناني وعلم الفاتيكان، وذلك استعداداً لزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان في نهاية الأسبوع الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات الجارية لمواكبة زيارة البابا الذي سيزور لبنان بدءاً من يوم الأحد 30 تشرين الثاني ولغاية 2 كانون الأول.
 
 
 
 
 
 
 

