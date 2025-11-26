Advertisement

لبنان

إلى سالكي طريق خلدة.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
26-11-2025 | 12:56
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:
ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال برش للمسلك الغربي من أنفاق المطار المتّجه من بيروت باتّجاه خلدة، بعد النّفق الثاني، اعتبارًا من الساعة 20،30 مساء اليوم 26-11-2025، ولحين الانتهاء.
علمًا أنه سيتمّ تضييق مساحة مرور السير بعرض مترين ونصف، طيلة فترة الأشغال.
يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.
 
