إلى سالكي طريق خلدة.. إليكم هذا الخبر

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال برش للمسلك من أنفاق المتّجه من باتّجاه ، بعد النّفق الثاني، اعتبارًا من الساعة 20،30 مساء اليوم 26-11-2025، ولحين الانتهاء.علمًا أنه سيتمّ تضييق مساحة مرور السير بعرض مترين ونصف، طيلة فترة الأشغال.يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.