Advertisement

لبنان

ورشة عمل حول إنشاء معهد وطني للصحة في لبنان.. وهذا ما قاله ناصر الدين

Lebanon 24
26-11-2025 | 13:04
A-
A+

Doc-P-1447207-638997845322928231.png
Doc-P-1447207-638997845322928231.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إفتتح وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين ورشة العمل التشاورية حول إنشاء وتطوير معهد وطني للصحة العامة في لبنان والتي انعقدت في فندق "راديسون بلو"، بحضور نائب ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور يوتارو سيتويا ومديرة الشراكات والبرامج في الجمعية الدولية للمعاهد الوطنية للصحة العامة الدكتورة أنجيلا فير وحشد من الخبراء في مجال المعاهد الصحية، بإدارة مستشارة وزارة الصحة العامة لشؤون الإصلاح الدكتورة نادين هلال.
Advertisement
 
 
وأكد الوزير ناصر الدين في كلمته أن "خطوة إنشاء معهد وطني للصحة العامة ترتبط مباشرةً بمستقبل النظام الصحي في لبنان، إذ إن هذا المعهد سيشكل ركيزة مؤسسية صلبة للإسهام في جمع الوظائف الصحية المتعددة وتوفير قاعدة دائمة لعلوم الوبائيات والترصد الصحي والمختبرات وتأمين الجهوزية الصحية الدائمة".


وشدد على "ضرورة إنشاء المعهد الوطني للصحة العامة على أساس قانوني وتنظيمي واضح يحدد صلاحياته وهيكليته واستدامته المالية".


وإذ وجه التحية لشركاء الوزارة من منظمات أممية ودولية وجهات مانحة على "ما يقدمونه من دعم لتعزيز النظام الصحي"، قال: "إن المعهد الوطني للصحة سيقدم لمختلف الشركاء رؤية صحية موحدة واستراتيجية تضمن تحويل المساهمات إلى أثر وطني مستدام، وليس مجرد مشاريع قصيرة المدى".


أضاف: "من الناحية التقنية، سيسهم المعهد في تعزيز القدرات على كشف الفاشيات بشكل مبكر، والاستجابة لها بكفاءة، وإنتاج بيانات موثوقة تدعم وضع السياسات وتنسيق الاستجابة للطوارئ إضافة إلى توحيد جودة المختبرات وبناء قوة عاملة صحية متخصصة ومحفَّزة وجاهزة للمستقبل، كما سيتيح المعهد الانتقال من الاستجابة للأزمات الصحية إلى توقعها واستباق حصولها".


وأكد "الإلتزام بأن يتم الإنشاء المعهد الوطني للصحة بناء على معايير علمية تعتمد أعلى مبادئ الحوكمة والمساءلة".


وأشار الى أن "نجاح المعهد يعتمد على المنظومة الوطنية بأكملها، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية كشركاء لا غنى عنهم. فالجامعات وكليات الصحة العامة ستؤمن تدريب الكوادر المستقبلية، وإجراء البحوث الميدانية والتطبيقية، وضمان استناد السياسات الصحية للأدلة العلمية. كما لفت الوزير ناصر الدين إلى دور النقابات والهيئات المهنية الصحية العاملة في وضع معايير الممارسة، وضمان المساءلة، ودعم التعبئة السريعة للقوى العاملة الصحية عند حالات الطوارئ، إضافة إلى مشاركتها في تطوير بروتوكولات وطنية تعزز المعايير الأخلاقية والتقنية في مختلف المهن الصحية".


يشار إلى أن ورشة العمل تضمنت سلسلة محاضرات تمحورت حول المبررات الإستراتيجية لإنشاء معهد وطني للصحة العامة في لبنان ودور معاهد الصحة بين الماضي والحاضر وفعاليتها في بناء نظم صحية صلبة وقوية.
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة ركان ناصر الدين: اعترضت على تعليق عمل جمعية رسالات
lebanon 24
26/11/2025 21:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
البستاني شارك في ورشة عمل حول الحوكمة المراعية لحقوق الأطفال
lebanon 24
26/11/2025 21:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ورشة عمل للدفاع المدني حول توحيد مسار التحقيق في حرائق الغابات
lebanon 24
26/11/2025 21:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ورشة عمل في دير الأحمر حول تحويل زراعة القنّب الهندي إلى اقتصاد شرعي ومنتج
lebanon 24
26/11/2025 21:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الصحة العالمية

وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

منظمة الصحة

وزير الصحة

أكاديمية

المستقبل

بروتوكول

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:19 | 2025-11-26
14:13 | 2025-11-26
14:07 | 2025-11-26
14:06 | 2025-11-26
13:41 | 2025-11-26
13:37 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24