ورشة عمل حول إنشاء معهد وطني للصحة في لبنان.. وهذا ما قاله ناصر الدين

إفتتح العامة ركان ناصر الدين ورشة العمل التشاورية حول إنشاء وتطوير معهد وطني للصحة العامة في والتي انعقدت في فندق "راديسون بلو"، بحضور نائب ممثل في لبنان الدكتور يوتارو سيتويا ومديرة الشراكات والبرامج في الجمعية الدولية للمعاهد الوطنية للصحة العامة الدكتورة أنجيلا فير وحشد من الخبراء في مجال المعاهد الصحية، بإدارة مستشارة لشؤون الإصلاح الدكتورة نادين .

وأكد الوزير ناصر الدين في كلمته أن "خطوة إنشاء معهد وطني للصحة العامة ترتبط مباشرةً بمستقبل النظام الصحي في لبنان، إذ إن هذا المعهد سيشكل ركيزة مؤسسية صلبة للإسهام في جمع الوظائف الصحية المتعددة وتوفير قاعدة دائمة لعلوم الوبائيات والترصد الصحي والمختبرات وتأمين الجهوزية الصحية الدائمة".





وشدد على "ضرورة إنشاء المعهد الوطني للصحة العامة على أساس قانوني وتنظيمي واضح يحدد صلاحياته وهيكليته واستدامته المالية".





وإذ وجه التحية لشركاء الوزارة من منظمات أممية ودولية وجهات مانحة على "ما يقدمونه من دعم لتعزيز النظام الصحي"، قال: "إن المعهد الوطني للصحة سيقدم لمختلف الشركاء رؤية صحية موحدة واستراتيجية تضمن تحويل المساهمات إلى أثر وطني مستدام، وليس مجرد مشاريع قصيرة المدى".





أضاف: "من الناحية التقنية، سيسهم المعهد في تعزيز القدرات على كشف الفاشيات بشكل مبكر، والاستجابة لها بكفاءة، وإنتاج بيانات موثوقة تدعم وضع السياسات وتنسيق الاستجابة للطوارئ إضافة إلى توحيد جودة المختبرات وبناء قوة عاملة صحية متخصصة ومحفَّزة وجاهزة للمستقبل، كما سيتيح المعهد الانتقال من الاستجابة للأزمات الصحية إلى توقعها واستباق حصولها".





وأكد "الإلتزام بأن يتم الإنشاء المعهد الوطني للصحة بناء على معايير علمية تعتمد أعلى مبادئ الحوكمة والمساءلة".





وأشار الى أن "نجاح المعهد يعتمد على المنظومة الوطنية بأكملها، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية كشركاء لا غنى عنهم. فالجامعات وكليات الصحة العامة ستؤمن تدريب الكوادر المستقبلية، وإجراء البحوث الميدانية والتطبيقية، وضمان استناد السياسات الصحية للأدلة العلمية. كما لفت الوزير ناصر الدين إلى دور النقابات والهيئات المهنية الصحية العاملة في وضع معايير الممارسة، وضمان المساءلة، ودعم التعبئة السريعة للقوى العاملة الصحية عند حالات الطوارئ، إضافة إلى مشاركتها في تطوير بروتوكولات وطنية تعزز المعايير الأخلاقية والتقنية في مختلف المهن الصحية".