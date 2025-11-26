Advertisement

لبنان

لجنة الاقتصاد تابعت درس موضوع تنظيم قطاع التأمين

Lebanon 24
26-11-2025 | 13:11
A-
A+

Doc-P-1447210-638997850774147137.jpg
Doc-P-1447210-638997850774147137.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الزراعة نزار هاني والنواب الأعضاء.
Advertisement
 
 
وتابعت اللجنة درس موضوع تنظيم قطاع التأمين.
مواضيع ذات صلة
لجنة التربية تتابع درس اقتراح تعديل قانون تنظيم الأقساط المدرسية
lebanon 24
26/11/2025 21:53:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التربية واصلت درس تعديل قانون تنظيم الموازنة المدرسية
lebanon 24
26/11/2025 21:53:16 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم حماس: لجان محلية تابعة لنا تعمل على تنظيم عودة النازحين (العربية)
lebanon 24
26/11/2025 21:53:16 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة وسطاء التأمين نظمت ندوة حول التأمين الصحي لعام 2025
lebanon 24
26/11/2025 21:53:16 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب فريد البستاني

لجنة الاقتصاد الوطني

الاقتصاد الوطني

فريد البستاني

وزير الزراعة

نزار هاني

البستاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:19 | 2025-11-26
14:13 | 2025-11-26
14:07 | 2025-11-26
14:06 | 2025-11-26
13:41 | 2025-11-26
13:37 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24