بو عاصي يردّ على ولايتي: الحزب أهم من الخبز والماء؟

علّق عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عبر منصة "إكس"، معتبرًا أنّ تصريحات التي وصف فيها وجود "الحزب" بأنه أهم للبنان من "الخبز والماء"، تشكّل مفارقة قاسية في ظل واقع يعيش فيه 75% من اللبنانيين تحت خط الفقر.

وكتب ساخرًا: "بشرى لـ75% من الشعب… لقد طمأننا ولايتي بأن وجود الحزب أهم من الخبز والماء… الحمد لله".