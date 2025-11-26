Advertisement

لبنان

بو عاصي يردّ على ولايتي: الحزب أهم من الخبز والماء؟

Lebanon 24
26-11-2025 | 13:41
علّق عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر منصة "إكس"، معتبرًا أنّ تصريحات علي أكبر ولايتي التي وصف فيها وجود "الحزب" بأنه أهم للبنان من "الخبز والماء"، تشكّل مفارقة قاسية في ظل واقع يعيش فيه 75% من اللبنانيين تحت خط الفقر.
وكتب بو عاصي ساخرًا: "بشرى لـ75% من الشعب… لقد طمأننا ولايتي بأن وجود الحزب أهم من الخبز والماء… الحمد لله".
