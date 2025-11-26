في منطقة لبنانية.. شبكة دعارة داخل "سيارة"!

أوقفت فصيلة بشري في " " شبكة دعارة تضمّ فتاتين سوريتين إضافة إلى سائق لبناني كان يتولّى نقلهما من منطقة البوار - باتجاه قضاء بشري، وفق ما أفادت معلومات " ".

وأفادت المعلومات أنّ الدورية رصدت السيارة المشتبه بها وعملت على توقيفها حيث تبيّن خلال التحقيقات الأولية وجود شبهات حول تعاطي المخدرات من قبل الموقوفين ما دفع العناصر إلى إحالتهم للفحوصات والإجراءات اللازمة.