لبنان

في منطقة لبنانية.. شبكة دعارة داخل "سيارة"!

Lebanon 24
26-11-2025 | 14:13
أوقفت فصيلة بشري في "قوى الأمن الداخلي" شبكة دعارة تضمّ فتاتين سوريتين إضافة إلى سائق لبناني كان يتولّى نقلهما من منطقة البوار - جبيل باتجاه قضاء بشري، وفق ما أفادت معلومات "لبنان24".
وأفادت المعلومات أنّ الدورية رصدت السيارة المشتبه بها وعملت على توقيفها حيث تبيّن خلال التحقيقات الأولية وجود شبهات حول تعاطي المخدرات من قبل الموقوفين ما دفع العناصر إلى إحالتهم للفحوصات والإجراءات اللازمة.
 

وعلى الأثر، باشرت الفصيلة تحقيقاتها، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
