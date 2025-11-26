Advertisement

لبنان

في لبنان.. هذا ما شهده الانترنت مساء

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
26-11-2025 | 16:40
أفاد مستخدمون لشبكات الانترنت في لبنان، مساء اليوم الأربعاء، عن انقطاعات أثرت على الخدمة في مناطق مُختلفة.
وأفاد مصدر تقني أنَّ بعض موزعي الانترنت واجهوا مشاكل تقنية هذا المساء استمرت لبعض الوقت، قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

خاص "لبنان 24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24