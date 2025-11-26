Advertisement

لبنان

الصايغ: سلاح حزب الله يهدّد المفاوضات ولبنان قد يُترك وحيدًا بوجه إسرائيل

Lebanon 24
26-11-2025 | 16:54
A-
A+
Doc-P-1447276-638997980698277587.jpeg
Doc-P-1447276-638997980698277587.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد النائب سليم الصايغ عبر الـLBCI أن موقف حزب الله اليوم مرتبط بما طرحه الرئيس جوزاف عون والبطريرك الراعي، أي مفاوضات تحفظ مصلحة لبنان العليا. وشدد على أن السلام مسار لحماية السيادة، لا تنازلاً، داعيًا الحزب إلى العودة إلى الدولة والالتزام بالقرار 1701 وتسليم الدفاع إلى الجيش.
Advertisement

ورأى أن بقاء سلاح الحزب يضعف موقع لبنان التفاوضي، معتبرًا أن خطاب الحزب حول جاهزية القتال يضرب موقف الدولة. وقال إن إسرائيل لا تسعى اليوم لضرب قدرات الحزب فقط، بل إلى تغيير بنيوي في الجنوب عبر عملية برية محتملة.

وأشار الصايغ إلى أن الموقف الوحيد الذي يفيد لبنان هو إعلان الحزب أنه يمنع جرّ البلاد إلى حرب جديدة، معتبرًا أن القرار الفعلي بيد إيران. وكشف أن حسن نصرالله كان قد وافق على وقف النار قبل اغتياله، "لأنه كان يرى الواقع كما هو".

وحذر من أن بقاء السلاح خارج الدولة قد يدفع واشنطن إلى الانسحاب من المفاوضات ويترك لبنان بمواجهة إسرائيل وحده. وقال إن الدول تراقب إعادة بناء قوة الحزب، داعيًا الدولة إلى التحرك سريعًا.

وأشاد بمواقف الرئيس جوزاف عون "المنسجمة مع روحية خطاب القسم"، ورفض حملة الانتقادات على قيادة الجيش، محذرًا من المسّ بمعنوياته. ودعا إلى تنفيذ خطة حصر السلاح بشكل واضح.

وقال إن الحرب الجارية "ليست بين لبنان وإسرائيل بل بين الحزب وإسرائيل"، ما يعني ضرورة تسليم السلاح للجيش. وأكد أن التضامن مع الحزب إنساني فقط وليس سياسيًا أو عسكريًا.

وختم بالإشارة إلى أن الدولة والحزب وافقا على اتفاق وقف النار، وأن عودة الحزب للحديث عن بناء قدراته العسكرية تتناقض مع حديثه عن الاندماج في الدولة.

مواضيع ذات صلة
العلامة عبدالله: الجنوب لن يُترك وحيداً أمام العدوان
lebanon 24
27/11/2025 00:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: واشنطن قد تطرح صيغة "خذ أو اترك" إذا فشلت المفاوضات
lebanon 24
27/11/2025 00:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في الخارجية الاميركية: حزب الله المسلح تهديد للبنان وجواره
lebanon 24
27/11/2025 00:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: لو أوقفت الحرب لبقي "حزب الله" يُهدّد إسرائيل
lebanon 24
27/11/2025 00:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24

قيادة الجيش

حسن نصرالله

حزب الله

إسرائيل

نصرالله

واشنطن

الراعي

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:35 | 2025-11-26
16:56 | 2025-11-26
16:45 | 2025-11-26
16:40 | 2025-11-26
16:17 | 2025-11-26
16:13 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24