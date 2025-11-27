Advertisement

لبنان

تحذيرات مصرية للبنان من توسيع العدوان الإسرائيلي.. ميقاتي: الحل بالمفاوضات وتثبيت اتفاق الهدنة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
27-11-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1447350-638998271565832801.jpg
Doc-P-1447350-638998271565832801.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحل اليوم الذكرى الاولى للاعلان عن تفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تواصل اسرائيل خرقه يوميا باستمرار عدوانها المتنقل على مختلف المناطق اللبنانية لا سيما في الحنوب، مهددة ومتوعدة بالمزيد من التصعيد.
Advertisement
وانشغلت الأوساط السياسية والرسمية بزيارة وزير الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي الذي جال على القيادات اللبنانية، معلناً عن جهود تبذلها القاهرة لتفادي التصعيد.
وأشارت المعلومات إلى أن عبدالعاطي نبّه خلال عشاء ليل أمس الأول شارك فيه  عدد من النواب والشخصيات السياسية، من تجدّد الحرب الإسرائيلية على لبنان والتي لن تقتصر على الضربات الجوّية، وكشفت مصادر نيابية أن الوزير المصري لم يقدم مبادرة متكاملة للحل إلى لبنان، بل نبّه إلى خطورة الموقف واحتمال توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية في كل لبنان، ولتفادي هذا العدوان أو التقليل من حجمه، اقترح جملة أفكار على المسؤولين".
ووفق المصادر فإن المصريين طرحوا ثلاثة أمور: إنهاء سلاح حزب الله في جنوب الليطاني، احتواء السلاح في شمال الليطاني، وتعهّد الحزب بعدم التدخل بحال تمّ توجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران. لكن الحزب وافق على البند الأول وتحفظ على البندين الثاني والثالث.
ونقل عن عبد العاطي قوله "قائلاً إن على لبنان أن يبدأ بنزع السلاح شمال الليطاني، وإن المطلوب لبنانياً إيجاد مخرج عملي مع حزب الله، يبدأ على الأقل بإعلان نوايا واضح من الحزب بالاستعداد لتسليم السلاح".كما وجّه دعوة للتفاوض المباشر مع الإسرائيليين في القاهرة"، محذّراً من "تصعيد إسرائيلي صار محتوماً قبل نهاية العام الجاري".
في المقابل، افادت  العلومات ان الوزير المصري سمع من الرؤساء التزام لبنان الكامل باتفاق وقف إطلاق النار وأن الحكومة اتخذت قرارات جريئة بهذا الخصوص والجيش  يقوم بدوره وينجز مهامه الموكلة إليه لكن إسرائيل لم تنفذ شيئاً وتستمر بعدوانها خارقة كل القرارات الدولية.
حكوميا، يعقد مجلس الوزراء جلسته العادية بعد ظهر اليوم  في السرايا  برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، ويبحث جدول أعمال يضم عشرين بندًا تتنوع بين قضايا إدارية ومالية وتعليمية، لكن يبرز منها البند الحادي عشر الذي يتعلق بعرض وزيرة التربية والتعليم العالي موضوع التفرغ في الجامعة اللبنانية.
وفي الذكرى الاولى لتوقيع تفاهم وقف اطلاق النار لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان قال الرئيس نجيب ميقاتي:إن التفاهم  الذي وافقت حكومتنا السابقة  على آليته التنفيذية ، كان بهدف تنفيذ القرار 1701 برعاية الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا واشرافهما. ولكن المؤسف ان اسرائيل تواصل احتلال نقاط  جديدة في الجنوب وتقوم بعدوان موصوف وبانشاء مناطق عازلة. من هنا اعتبر أن الأولوية اليوم هي لاخراج اسرائيل من النقاط  المحتلة ، وهذا يتم بطريقة واحدة هي  المفاوضات وتشكيل لجنة امنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة الموقع عام 1949، ونقاط الحدود اللبنانية الجنوبية، وعندها يصبح الانسحاب الاسرائيلي تلقائياً الى ما وراء الحدود، وهذا الامر يتطلب ضمانات دولية او اممية من اجل ضمان حصول استقرار طويل المدى على الحدود الجنوبية. 
اضاف: ان وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أي أراض لبنانية تقدم اليها في الفترة الماضية، وتنفيذ تفاهم وقف اطلاق النار بحذافيره، هو الأساس لبدء العمل الصحيح لإعادة الاستقرار ، بدءا من جنوب الليطاني وكل الأراضي اللبنانية.
وقال ميقاتي: مسؤوليتنا الوطنية في هذه اللحظة التاريخية والاستثنائية تتطلب وضع الخلافات السياسية ، والمواقف المتباعدة ، والخياراتِ المتباينة جانبا لكي نلتقي جميعاً على ما يصونُ الوطنَ ويحميه ويقوي منعته .
تضامنَنا اليومَ في هذه اللحظاتِ المصيريّة مِنْ عمرِ الوطن هو أقوى ردّ على العدوانِ الاسرائيليِّ.
وتابع : ان ما حصلَ في الضاحيةِ الجنوبيةِ لبيروت قبل ايام وفي عددٍ مِنَ المناطق ، خيرُ دليلٍ على حقيقةِ الاهدافِ الاسرائيليَّةِ المبيَّتة. ورغم ذلك لا خيار لنا الا التمسك بالشرعية الدولية والقانون الدولي. من هذا المنطلق تأتي دعوتنا  مجددا الدول المعنية بتفاهم وقف اطلاق النار  للعمل  على وقف العدوان الاسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية. \وختم "إن الإستقرار في الجنوب وإعادة إعماره هو مفتاح الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي لن يعود إليها الأمن والأمان إلا من خلال تطبيق القرارات الدولية، وحماية وطننا وأرضنا وسيادتنا وصون كرامة أهلنا الذين صمدوا ذوداً عن أهلهم وأرضهم. وحدتنا خلاصنا، وبسلامة الجنوب وأهله تكون سلامة كل الوطن وجميع أبنائه.


المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
ميقاتي في الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار: لتنفيذه بحذافيره وتثبيت اتفاقية الهدنة
lebanon 24
27/11/2025 11:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الحل بين أيدينا فلا نفتش عنه خارج الإطار التاريخي والجغرافي وهو متاح من خلال مفاوضات فورية تنطلق من مضامين "اتفاق الهدنة" الذي لا يزال ساري المفعول بقوة القانون الدولي
lebanon 24
27/11/2025 11:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
lebanon 24
27/11/2025 11:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نؤيد الدعوة إلى التفاوض للتوصل إلى حل ينهي الاحتلال الاسرائيلي ويوقف العدوان انطلاقاً من اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 والذي لا يزال الإطار الأنسب لانهاء معاناة وطننا وشعبنا
lebanon 24
27/11/2025 11:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

في الجامعة

الإسرائيلي

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:44 | 2025-11-27
04:42 | 2025-11-27
04:30 | 2025-11-27
04:29 | 2025-11-27
04:29 | 2025-11-27
04:20 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24