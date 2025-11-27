بري يصر ويؤكد: "الامر غير وارد"

Advertisement

رغم تزايد الأحاديث في الكواليس عن احتمال تأجيل الانتخابات النيابية، تؤكّد مصادر مطّلعة "أن هذا السيناريو غير مطروح إلا في حال اندلاع حرب عسـكرية واسعة تقلب المشهد بالكامل".وتضيف: "في حال عدم حصول أي تطوّر أمني كبير، فان التأجيل غير وارد، وهذا ما ينقل عن اذ يصر على حصول الاستحقاق في موعده المحدد بلا أي تردد، مشدّدًا على أنّ التأجيل غير وارد إطلاقًا".وتقول مصادر مقربة من "إن تمسّكه بالمواعيد الدستورية حاسم، ما يضع الراغبة ضمنيًا بالتأجيل في موقف محرج، خصوصًا أن أي محاولة للتمديد ستُواجَه برفض واضح من الجهات المعنية بتنظيم العملية ".