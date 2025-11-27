Advertisement

لبنان

بري يصر ويؤكد: "الامر غير وارد"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
27-11-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1447354-638998280581084645.jpg
Doc-P-1447354-638998280581084645.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رغم تزايد الأحاديث في الكواليس عن احتمال تأجيل الانتخابات النيابية، تؤكّد مصادر مطّلعة "أن هذا السيناريو غير مطروح إلا في حال اندلاع حرب عسـكرية واسعة تقلب المشهد بالكامل".
وتضيف: "في حال عدم حصول أي تطوّر أمني كبير، فان التأجيل غير وارد، وهذا ما ينقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري اذ يصر على حصول الاستحقاق في موعده المحدد بلا أي تردد، مشدّدًا على أنّ التأجيل غير وارد إطلاقًا".
Advertisement
وتقول مصادر مقربة من بري "إن تمسّكه بالمواعيد الدستورية حاسم، ما يضع القوى السياسية الراغبة ضمنيًا بالتأجيل في موقف محرج، خصوصًا أن أي محاولة للتمديد ستُواجَه برفض واضح من الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية".

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
بري أبلغ وفد نقابة المحررين أن التفاوض السياسي غير وارد من دون ممانعة لبنان تطعيم مدنيين بالمحادثات عبر "الميكانيزم" (الجديد)
lebanon 24
27/11/2025 11:52:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بو عاصي: حزب اللا يصرّ على "لا" للشراكة و "لا" للدولة
lebanon 24
27/11/2025 11:52:01 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يترقّب رد الوسيط الأميركي بشأن العودة إلى المفاوضات.. بري: التطبيع مع تل أبيب غير وارد
lebanon 24
27/11/2025 11:52:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه "أخطر ثغرة" داخل "حزب الله".. الأمرُ غير عادي!
lebanon 24
27/11/2025 11:52:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

القوى السياسية

الانتخابية

نبيه بري

الدستور

نبيه بر

السينا

ستوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:44 | 2025-11-27
04:42 | 2025-11-27
04:30 | 2025-11-27
04:29 | 2025-11-27
04:29 | 2025-11-27
04:20 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24