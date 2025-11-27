مراجعة داخلية لتفادي تكرار الاخطاء

Advertisement

تفيد معطيات سياسية أن "قوى الثامن من آذار" تجري مراجعة داخلية معمّقة بعيدًا عن الإعلام، هدفها تفادي تكرار الأخطاء التي ظهرت في الانتخابات النيابية عام 2022.وتشير المعلومات إلى أن هذه المراجعة لا تقتصر على توزيع الأصوات أو إدارة المعارك، بل تمتد لتقييم شامل لطبيعة العلاقة بين المكونات الحليفة وكيفية ضبط الخلافات التي برزت في السابق.ووفق المتابعين، فإن هذه المقاربة ستفرض شكلًا جديدًا من التحالفات بين هذه القوى، حتى وإن كان حضور بعضها السياسي أو الإعلامي قد تراجع، وذلك لضمان خوض الاستحقاق المقبل بأقل خسائر ممكنة.