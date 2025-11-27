Advertisement

لبنان

روابط التعليم الرسمي قررت التعبير في الشارع لإيصال صوت الأساتذة والمعلمين

Lebanon 24
27-11-2025 | 01:26
A-
A+
Doc-P-1447364-638998289709126328.jpg
Doc-P-1447364-638998289709126328.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت روابط التعليم الرسمي (الثانوي والمهني والأساسي) في بيان أنها واصلت جولتها على النواب والكتل النيابية، بهدف عرض حجم المظلومية التي يتعرّض لها الأساتذة والمعلمون نتيجة الأزمات المتتالية وتردّي الأوضاع المعيشية، ولتسليم المذكرة المطلبية التي تتضمّن تحسين الأجور ورفع أجر الساعة للمتعاقدين وضمّ التقديمات إلى أساس الراتب بما يسمح بإفادة المتقاعدين.
Advertisement

وأعلن البيان أن وفد الروابط التقى رئيس كتلة نواب المردة النائب طوني فرنجيه، الذي رحّب بالوفد وأبدى تضامنه الكامل مع مطالب الأساتذة والمعلمين. كما أعلن استعداده لصياغة مشروع قانون معجّل مكرّر يتضمّن هذه المطالب، مؤكداً أنّه وكتلة المردة سيكونون إلى جانب حقوق المعلمين عند طرحها في مجلس النواب.

ختم البيان:”قبل استنفاد الروابط لمسارها في اللقاءات الرسمية، تؤكّد أنها قررت التعبير في الشارع لإيصال صوت الأساتذة والمعلمين بقوة من خلال الاعتصام الذي دعت اليه اليوم في ساحة رياض الصلح، آملة أن تسمع الحكومة ووزير المالية صرخة القطاع التربوي قبل وصوله إلى نقطة الانهيار”.


 
 
 
مواضيع ذات صلة
روابط التعليم الرسمي تواصل جولاتها على الكتل النيابية لمتابعة مطالب الأساتذة
lebanon 24
27/11/2025 11:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي تستقبل رابطة أساتذة التعليم الثانوي: شراكة لتعزيز المدرسة الرسمية
lebanon 24
27/11/2025 11:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء نيابي لبحث أزمة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي
lebanon 24
27/11/2025 11:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
روابط التعليم الرسمي دعت إلى الإضراب الخميس
lebanon 24
27/11/2025 11:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24

ساحة رياض الصلح

وزير المالية

طوني فرنجيه

رياض الصلح

طوني فرنجي

حسين ال

التربوي

فرنجيه

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:44 | 2025-11-27
04:42 | 2025-11-27
04:30 | 2025-11-27
04:29 | 2025-11-27
04:29 | 2025-11-27
04:20 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24