روابط التعليم الرسمي قررت التعبير في الشارع لإيصال صوت الأساتذة والمعلمين

Advertisement

أعلنت روابط التعليم الرسمي (الثانوي والمهني والأساسي) في بيان أنها واصلت جولتها على النواب والكتل النيابية، بهدف عرض حجم المظلومية التي يتعرّض لها الأساتذة والمعلمون نتيجة الأزمات المتتالية وتردّي الأوضاع المعيشية، ولتسليم المذكرة المطلبية التي تتضمّن تحسين الأجور ورفع أجر الساعة للمتعاقدين وضمّ التقديمات إلى أساس الراتب بما يسمح بإفادة المتقاعدين.وأعلن البيان أن وفد الروابط التقى رئيس كتلة نواب النائب ، الذي رحّب بالوفد وأبدى تضامنه الكامل مع مطالب الأساتذة والمعلمين. كما أعلن استعداده لصياغة مشروع قانون معجّل مكرّر يتضمّن هذه المطالب، مؤكداً أنّه وكتلة المردة سيكونون إلى جانب حقوق المعلمين عند طرحها في مجلس النواب.ختم البيان:”قبل استنفاد الروابط لمسارها في اللقاءات الرسمية، تؤكّد أنها قررت التعبير في الشارع لإيصال صوت الأساتذة والمعلمين بقوة من خلال الاعتصام الذي دعت اليه اليوم في ، آملة أن تسمع الحكومة ووزير المالية صرخة القطاع قبل وصوله إلى نقطة الانهيار”.