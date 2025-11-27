عوارض صحية داخل السجن

افادت معلومات من داخل عن ظهور عوارض جلدية لدى عدد من السجناء في أحد الأقسام المكتظة، ما أثار قلقًا متزايدًا بينهم، ودفع بعض النزلاء إلى توجيه مناشدة إلى الجهات الصحية والإدارية للإسراع في إجراء الفحوص اللازمة وتأمين المستلزمات الطبية الضرورية.

Advertisement