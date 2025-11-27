Advertisement

لبنان

عوارض صحية داخل السجن

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
27-11-2025 | 02:45
افادت معلومات من داخل سجن رومية عن ظهور عوارض جلدية لدى عدد من السجناء في أحد الأقسام المكتظة، ما أثار قلقًا متزايدًا بينهم، ودفع بعض النزلاء إلى توجيه مناشدة إلى الجهات الصحية والإدارية للإسراع في إجراء الفحوص اللازمة وتأمين المستلزمات الطبية الضرورية.
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

سجن رومية

داري

زايد

"خاص لبنان24"

