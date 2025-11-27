"ملتقى التأثير المدني": لبنان على موعد مع صانع سلام

Advertisement

كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس": "هو على موعد مع صانع سلام. يطل على وطن الرسالة بنفس رجائي. يود اقتحام مسار قتل الإنسان. يحكي لغة المحبة. يواجه حتمية الصراع. يتطلع إلى الهوية الحضارية في الحرية، والأخوة، والتنوع، والعدالة، والمعية. هكذا يرى أرض . على موعد مع البياض نحن، في زمن ما زال يستنقع في كثير من سواد. حان وقت انتفاضة من نوع أخلاقي... وإلا. حمى الله لبنان".وأرفق تدوينته بهاشتاغ القضية ، ونشر إلى جانبها صورة مركبة تحاكي الترحيب بزيارة قداسة البابا الى لبنان نهاية الشهر الجاري وتحتها: "أهلا بفاعل سلام ومحبة".