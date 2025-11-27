Advertisement

لبنان

"ملتقى التأثير المدني": لبنان على موعد مع صانع سلام

Lebanon 24
27-11-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1447373-638998304126257939.png
Doc-P-1447373-638998304126257939.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس": "هو لبنان على موعد مع صانع سلام. يطل على وطن الرسالة بنفس رجائي. يود اقتحام مسار قتل الإنسان. يحكي لغة المحبة. يواجه حتمية الصراع. يتطلع إلى الهوية الحضارية في الحرية، والأخوة، والتنوع، والعدالة، والمعية. هكذا يرى أرض الأرز. على موعد مع البياض نحن، في زمن ما زال يستنقع في كثير من سواد. حان وقت انتفاضة من نوع أخلاقي... وإلا. حمى الله لبنان".
Advertisement

وأرفق تدوينته بهاشتاغ القضية اللبنانية، ونشر إلى جانبها صورة مركبة تحاكي الترحيب بزيارة قداسة البابا الى لبنان نهاية الشهر الجاري وتحتها: "أهلا بفاعل سلام ومحبة".
مواضيع ذات صلة
"ملتقى التأثير المدني": الحكمة السيادية أبعد من تسجيل مواقف
lebanon 24
27/11/2025 11:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": إلى متى يستمر التذاكي على الدستور؟
lebanon 24
27/11/2025 11:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": الدستور وحده مصدر الشرعية
lebanon 24
27/11/2025 11:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤسسة شراكة النّهضة اللبنانية - الأميركية تكرّم "ملتقى التأثير المدني"
lebanon 24
27/11/2025 11:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

لبنان

الأرز

بابا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:44 | 2025-11-27
04:42 | 2025-11-27
04:30 | 2025-11-27
04:29 | 2025-11-27
04:29 | 2025-11-27
04:20 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24