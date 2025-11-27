Advertisement

لبنان

ريفي لولايتي: تدخّلكم السافر في شؤون لبنان هو أصل كل المآسي التي نعيشها

Lebanon 24
27-11-2025 | 01:57
توجّه النائب اللواء أشرف ريفي في بيان لـ"علي أكبر ولايتي: الأفضل أن تهتمّ بالشعب الإيراني المسحوق تحت قبضة إستبدادكم بدل إلقاء الدروس على اللبنانيين. تدخّلكم السافر في شؤون لبنان هو أصل كل المآسي التي نعيشها، ومن المعيب أن تعتبروا أنفسكم أوصياء على بلدٍ حرّ".
ختم: "اللعبة انتهت، ولبنان سيستعيد قراره الوطني مهما حاولتم فرض نفوذكم، وسيعود بلدًا سيدًا حرًا مستقلاً".
