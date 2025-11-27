23
لبنان
في حي السلم.. توقيف عصابة تنشط في سرقة الدراجات النارية
Lebanon 24
27-11-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
المديرية العامة لأمن الدولة
انه وإستكمالًا لجهود
المديرية العامة
لأمن الدولة في مكافحة جرائم السرقة والسلب، وبعد عمليّة تعقب ورصد ومتابعة دقيقة، أوقفت دورية من
مديرية الجنوب
الإقليمية –
مكتب صيدا
، عصابة مؤلّفة من ثلاثة أشخاص من الجنسية
الفلسطينية
وهم (أ. ع.) و(ي. ي.) و(ر. إ.)، لقيامهم بسرقة دراجات نارية من مناطق عدّة ونقلها إلى محلة حي السلم -
الشويفات
وبيعها بطرق غير قانونية.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّهم بناءً لإشارة
القضاء
المختص.
