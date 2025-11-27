في حي السلم.. توقيف عصابة تنشط في سرقة الدراجات النارية

Advertisement

أعلنت انه وإستكمالًا لجهود لأمن الدولة في مكافحة جرائم السرقة والسلب، وبعد عمليّة تعقب ورصد ومتابعة دقيقة، أوقفت دورية من الإقليمية – ، عصابة مؤلّفة من ثلاثة أشخاص من الجنسية وهم (أ. ع.) و(ي. ي.) و(ر. إ.)، لقيامهم بسرقة دراجات نارية من مناطق عدّة ونقلها إلى محلة حي السلم - وبيعها بطرق غير قانونية.وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّهم بناءً لإشارة المختص.