لبنان

في حي السلم.. توقيف عصابة تنشط في سرقة الدراجات النارية

Lebanon 24
27-11-2025 | 02:00
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة انه وإستكمالًا لجهود المديرية العامة لأمن الدولة في مكافحة جرائم السرقة والسلب، وبعد عمليّة تعقب ورصد ومتابعة دقيقة، أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية – مكتب صيدا، عصابة مؤلّفة من ثلاثة أشخاص من الجنسية الفلسطينية وهم (أ. ع.) و(ي. ي.) و(ر. إ.)، لقيامهم بسرقة دراجات نارية من مناطق عدّة ونقلها إلى محلة حي السلم - الشويفات وبيعها بطرق غير قانونية.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّهم بناءً لإشارة القضاء المختص.
 
