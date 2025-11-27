Advertisement

لبنان

تركيا تنتقد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص: يمس بمصالح القبارصة الأتراك

Lebanon 24
27-11-2025 | 03:10
Doc-P-1447409-638998351898349458.jpg
انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعه الرئيس جوزاف عون ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس أمس، بحسب وكالة "الاناضول".
وقال كتشالي :"إن إدارة جنوب قبرص الرومية تواصل، منذ عام 2003، توقيع اتفاقيات ثنائية مع دول المنطقة لترسيم المناطق البحرية المحيطة في الجزيرة، وذلك من دون أي اعتبار للقبارصة الأتراك الذين يعدون طرفا يتمتع بسيادة متساوية على قبرص".

وأوضح أن "المنطقة المشمولة في الاتفاق تقع خارج الجرف القاري التركي في شرق المتوسط، والذي سجلته أنقرة رسميا لدى الأمم المتحدة في 18 آذار 2020"، مؤكدا أن بلاده "تتناول هذه المسألة من زاوية قضية قبرص وحقوق القبارصة الأتراك".

وشدد على أن "إقدام لبنان أو أي دولة ساحلية أخرى في المنطقة على توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع إدارة جنوب قبرص الرومية، يمس بشكل مباشر الحقوق والمصالح المتساوية للقبارصة الأتراك في الجزيرة".

وقال المتحدث :"إن إدارة جنوب قبرص الرومية لا تمثل القبارصة الأتراك ولا تمثل الجزيرة بأكملها، ولا تمتلك أي صلاحية لاتخاذ خطوات أحادية تتعلق بالجزيرة ككل".

ودعا كتشالي المجتمع الدولي، وفي مقدمته دول المنطقة، إلى "عدم دعم هذه الإجراءات الأحادية، وعدم المشاركة في محاولات انتزاع الحقوق والمصالح المشروعة للقبارصة الأتراك، الذين يشكلون جزءا متساويا في السيادة على الجزيرة".

وأكد في ختام تصريحاته أن "تركيا، وبالتعاون مع جمهورية شمال قبرص التركية، ستواصل الدفاع بحزم عن حقوق ومصالح القبارصة الأتراك".
