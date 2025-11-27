تركيا تنتقد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص: يمس بمصالح القبارصة الأتراك

Advertisement

انتقد المتحدث باسم أونجو كتشالي اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعه الرئيس ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس أمس، بحسب وكالة "الاناضول".وقال كتشالي :"إن إدارة جنوب قبرص الرومية تواصل، منذ عام 2003، توقيع اتفاقيات ثنائية مع دول المنطقة لترسيم المناطق البحرية المحيطة في ، وذلك من دون أي اعتبار للقبارصة الذين يعدون طرفا يتمتع بسيادة متساوية على قبرص".وأوضح أن "المنطقة المشمولة في الاتفاق تقع خارج الجرف القاري في شرق المتوسط، والذي سجلته أنقرة رسميا لدى في 18 آذار 2020"، مؤكدا أن بلاده "تتناول هذه المسألة من زاوية قضية قبرص وحقوق القبارصة الأتراك".وشدد على أن "إقدام أو أي دولة ساحلية أخرى في المنطقة على توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع إدارة جنوب قبرص الرومية، يمس بشكل مباشر الحقوق والمصالح المتساوية للقبارصة الأتراك في الجزيرة".وقال المتحدث :"إن إدارة جنوب قبرص الرومية لا تمثل القبارصة الأتراك ولا تمثل الجزيرة بأكملها، ولا تمتلك أي صلاحية لاتخاذ خطوات أحادية تتعلق بالجزيرة ككل".ودعا كتشالي ، وفي مقدمته دول المنطقة، إلى "عدم دعم هذه الإجراءات الأحادية، وعدم المشاركة في محاولات انتزاع الحقوق والمصالح المشروعة للقبارصة الأتراك، الذين يشكلون جزءا متساويا في السيادة على الجزيرة".وأكد في ختام تصريحاته أن " ، وبالتعاون مع شمال قبرص التركية، ستواصل الدفاع بحزم عن حقوق ومصالح القبارصة الأتراك".