موسى: بري لطالما كان مؤمنًا بدور السعودية في المنطقة وتفعيله له أهمية كبيرة
27-11-2025
03:25
لفت النائب ميشال موسى إلى أن "
إسرائيل
لديها دائمًا نزعة تصعيدية وعدوانية، لكن نأمل في أن تُثمِر الاتصالات التي تحصل"، لافتًا إلى أن "رئيس الجمهورية قدّم مبادرة مهمّة جدًّا تستطيع أن تكون ورقة قوة بيد
لبنان
ولكن للأسف لم يأتِ الردّ عليها حتى الساعة".
ورأى أن "الأمل معلّق على الاتصالات التي يجريها الأفرقاء، ولا سيما أن الراعي الأميركي له دور أساسي في الضغط على إسرائيل من أجل لجم التصعيد الذي تقوم به".
وعن زيارة النائب
علي حسن
خليل موفدًا من الرئيس
نبيه بري
إلى
السعودية
، أكد أن "السعودية دولة مؤثّرة في المنطقة وإعادة تنظيم العلاقة معها أمرٌ جيّد وممتاز، وبالتالي فإن هذا التواصل المباشر وغير المباشر بين الدولتين يساعد لبنان الذي يحتاج اليوم إلى دعم كلّ أصدقائه"، مشيرًا إلى أنّ "الأهم هو التفاهم الداخلي بين اللبنانيين على قواسم مشتركة لهذا البلد".
ولفت إلى أن" الرئيس
بري
لطالما كان مؤمنًا بدور السعودية في المنطقة وتفعيله له أهمية كبيرة لاسيما لجهة الموقف العربي الموحد تجاه الاعتداءات
الإسرائيلية
على لبنان، بالإضافة إلى أن السعودية لها دور مهم في الأمور الاقتصادية
اللبنانية
".
