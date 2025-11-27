أثناء قيامه بتمديد شبكة إنترنت.. وائل تعرّض لصعقة كهربائية في الضنية

Advertisement

تعرّض الشاب وائل راشحة من بلدة عاصون - لصعقة كهربائية أثناء قيامه بتمديد شبكة على أحد الأعمدة الكهربائية في البلدة ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وعمل مسعفو جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى المستشفى بحال حرجة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرًا بإصابته.