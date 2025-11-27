Advertisement

لبنان

أثناء قيامه بتمديد شبكة إنترنت.. وائل تعرّض لصعقة كهربائية في الضنية

Lebanon 24
27-11-2025 | 03:46
تعرّض الشاب وائل راشحة من بلدة عاصون - الضنية لصعقة كهربائية أثناء قيامه بتمديد شبكة إنترنت على أحد الأعمدة الكهربائية في البلدة ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وعمل مسعفو جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى المستشفى بحال حرجة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرًا بإصابته.
