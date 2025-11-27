Advertisement

لبنان

مطاردة وإطلاق نار.. ضبط آليتين محملتين بـ 700 كلغ من المعسّل المهرَّب (صور)

Lebanon 24
27-11-2025 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1447446-638998388354687298.jpg
Doc-P-1447446-638998388354687298.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت المديرية العامة للجمارك إلى أن دورية من شعبة شتورا للمكافحة قامت بمطاردة آليتين رباعية الدفع بعد توافر معلومات حول قيامهما بنقل كميات من المعسّل المهرَّب. 
Advertisement

وتمكّنت الدورية من توقيف إحدى الآليتين بعد إطلاق النار على الإطارات الخلفية، ليتبيّن أنها محمّلة بحوالي ٧٠٠ كغ من المعسّل المهرَّب.
 
أمّا الآلية الثانية فقد فرّت إلى وجهة مجهولة، غير أنّ الشعبة نجحت في اليوم التالي في استدراج مالكها وحجز الآلية. وقد جرى توقيف المخالفين لإجراء المقتضى القانوني بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
 
 







مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. "الجمارك" تضبط كمية من "المعسل المهرب"
lebanon 24
27/11/2025 14:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات إسرائيلية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
27/11/2025 14:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رعبُ في تركيا... مُطاردة وإطلاق نار في وسط الطريق!
lebanon 24
27/11/2025 14:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
27/11/2025 14:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للجمارك

المديرية العامة

مديرية ال

القضاء ا

✨ الخلف

القضاء

دوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:06 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:26 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:06 | 2025-11-27
07:29 | 2025-11-27
07:26 | 2025-11-27
07:25 | 2025-11-27
07:24 | 2025-11-27
07:21 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24