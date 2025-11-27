مطاردة وإطلاق نار.. ضبط آليتين محملتين بـ 700 كلغ من المعسّل المهرَّب (صور)



وتمكّنت الدورية من توقيف إحدى الآليتين بعد إطلاق النار على الإطارات الخلفية، ليتبيّن أنها محمّلة بحوالي ٧٠٠ كغ من المعسّل المهرَّب. أشارت إلى أن دورية من شعبة شتورا للمكافحة قامت بمطاردة آليتين رباعية الدفع بعد توافر معلومات حول قيامهما بنقل كميات من المعسّل المهرَّب.وتمكّنت الدورية من توقيف إحدى الآليتين بعد إطلاق النار على الإطارات الخلفية، ليتبيّن أنها محمّلة بحوالي ٧٠٠ كغ من المعسّل المهرَّب.

أمّا الآلية الثانية فقد فرّت إلى وجهة مجهولة، غير أنّ الشعبة نجحت في اليوم التالي في استدراج مالكها وحجز الآلية. وقد جرى توقيف المخالفين لإجراء المقتضى القانوني بناءً على إشارة المختص.













