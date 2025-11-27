25
لبنان
السيد: لمعالجة المشاكل المتعلقة باصدار رخص قيادة السيارات
Lebanon 24
27-11-2025
|
04:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدث رئيس
اتحاد نقابات العمال
والمستخدمين في
لبنان
الشمالي
النقيب
شادي السيد
، خلال لقاء نقابي في
طرابلس
، عن "المشاكل المتعلقة باصدار رخص قيادة السيارات العمومية والخصوصية والشاحنات والباصات وغيرها"، وقال:"ان المنصة الالكترونية التي تعتمد لتنظيم عملية الحصول على رخص قيادة السيارات لا تقوم بالعمل المطلوب منها وهي بطيئة جدا وفي معظم الاحيان لا تلبي الحاجة، وخارج الخدمة، كما ان رخص قيادة لسيارات العشرة طن التي تخصص لسائقي الصهاريج وكبرى الشاحنات والباصات غير متوفرة، الامر الذي يحتاج الى انتظام وانسيابية".
وتابع:"نلفت هنا الى ان وجود الموظفين الفاسدين لا يعني ان يتضرر المواطن فلا يحصل على رخصة القيادة الجديدة، ليكون السؤال المطروح هنا، كيف يمكن النجاة من ملاحقة قوى الامن الداخلي المخالفين، ومن هنا فاننا نطالب
وزير الداخلية
بضرورة اعطاء تعليماته اما لحل سريع لهذه المشكلة، وإما منع الظلم والحؤول دون وقوعه على من لا يستأهله".
وختم:" كما نذكر معالي الوزير اعطاء تعليماته الصريحة والواضحة لرفع الاذى والتعديات التي يتعرض لها سائقو الميني باص على خط طرابلس
بيروت
وبيروت طرابلس، كما التي يتعرض لها جميع السائقين العموميين بكل فئاتهم من المخالفات المختلفة من السيارات الخصوصية والسائقين الغرباء الاجانب وارقام المكررة والانقاض ، فان في ذلك ظلم كبير ونعلم ان معاليه لا يرغب باستمراره ولا بحصوله اصلا".
ليه لا
بيروت
تابع
