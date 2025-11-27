Advertisement

لبنان

بالصورة.. توقيف مطلوب خطير في الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
27-11-2025 | 04:29
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات السّلب بقوّة السّلاح في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول عصابة تقوم بعمليّات سلب درّاجات آليّة بقوّة السّلاح في عددٍ من مناطق محافظتي جبل لبنان وبيروت.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة المذكورة بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة بهدف تحديد أفراد العصابة، وتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّاتهم، ومنهم الرأس المدبّر:

ب. م. (مواليد عام ٢٠٠٦، مكتوم القيد)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سلب، وبحقّه عدّة مذكّرات عدليّة.

بتاريخ 29-10-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في الضّاحية الجنوبيّة على متن دراجة نوع G R لون أزرق من دون لوحة تسجيل، تمّ ضبطها ومسدّس حربي كان بحوزته.

اعترف بنشاطه الإجرامي في مجال سلب الدّرّاجات، وأنّه أقدم برفقة شخص آخر على تنفيذ أكثر من مئة عمليّة سلب درّاجة بقوّة السّلاح من مناطق: جونية، الكسليك، المدينة الرياضيّة، مار إلياس، مستديرة الأونيسكو، الدّورة، الرملة البيضاء، والكوستا برافا. وأنّهما كانا يبيعان الدّرّاجات المسروقة لأحد الأشخاص في مخيّم شاتيلا ويتقاسمان ثمنها، وأنّ المسدس الذي ضبط بحوزته استخدمه في عمليّات السّلب. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

اجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف شريكه.
