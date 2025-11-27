عبد العاطي: مصر لن تألو جهدًا في العمل على دعم لبنان بكل الوسائل الممكنة

أعلن بدر عبد العاطي أن زيارته جاءت بتعليمات وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل رسالة دعم وتضامن كامل مع لبنان، قيادة وحكومة وشعبا.

Advertisement



وقال في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش زيارته لبنان: "كان هناك اتصال مهم بين الرئيسين السيسي وعون، وذلك في إطار الاتصالات الدورية التي تجريها الدولة والقيادة المصرية مع الدولة والقيادة ".

ولفت إلى أن "توقيت الزيارة مهم بتوجيه من الرئيس السيسي للعمل على نقل رسالة تضامن وإظهار دعمنا الكامل للدولة اللبنانية والسيادة اللبنانية وسلامة أراضيها ووحدة التراب اللبناني، والعمل على الاستماع على الرؤية اللبنانية تجاه الأخطار المحدقة بلبنان ومخاطر أي تصعيد قد ينال الدولة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق وهو ما يعكس حرص مصر على الانخراط الكامل في الشأن اللبناني". وذكر أنه يزور لبنان "للمرة الرابعة خلال نحو عام ما يعكس الاهتمام والانخراط المصري الدائم في الشأن اللبناني والعمل على تجنيب لبنان وشعبه أي مخاطر للتوتر".





وأوضح أنه عقد لقاء طويلا مع الرئيس جوزاف عون ونقل رسالة من الرئيس السيسي وتحدثا عن دعم مصر الكامل لكل ما يقوم به من إجراءات على الأرض لبسط سلطة الدولة اللبنانية والعمل على توحيد السلطة تحت دولة واحدة وحكومة واحدة وسلاح واحد، والعمل على حصر السلاح في إطار القنوات الشرعية، وهذه مسائل مهمة جدا". وشدد على أن "مصر داعمة

لهذا التوجه".

وأشار إلى أنه استمع إلى "رؤية الرئيس عون في ما يتعلق بالجهود الدؤوبة والحثيثة التي تقوم بها الدولة اللبنانية وتحديداً في منطقة جنوب الليطاني، وما يتم من أعمال للتطهير وبسط سلطة الدولة، باعتبار أن هذه مرحلة ضمن مراحل تنفيذ اتفاق وقف العدائيات، والذي يمر عام على التوصل إليه مع الجانب ".

ولفت إلى أنه تحدث مع الرئيس عون خلال زيارته لبنان عما أٌنجز في منطقة الجنوب، والخطوات التالية لبسط سلطة الدولة بعد الانتهاء من جنوب الليطاني إلى منطقة شمال الليطاني والبقاع وأراضي الدولة اللبنانية كافة".

وأوضح أنه نقل "رسالة دعم كاملة لرؤية ومبادرة الرئيس عون التي أطلقها بمناسبة يوم الاستقلال، وتقدم للشعب اللبناني الشقيق وللقيادة والحكومة اللبنانية بخالص التهاني القلبية لمناسبة ذكرى الاستقلال".



تابع: " وفي هذه المناسبة ألقى الرئيس عون كلمة مهمة جداً ضمّنها مبادرة وعناصر محددة، ونحن ندعم هذه العناصر بشكل كامل لأنها تصب في النهاية في ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية وبسط سيادة وسلطة كامل التراب الوطني اللبناني، مع عدم إعطاء أي ذرائع لأي طرف لاستغلال أي ثغرات قد ينفذ منها لاتخاذ إجراءات من شأنها العدوان على الدولة اللبنانية وعلى السيادة اللبنانية وعلى وحدة التراب اللبناني".



وأكد أن "توجيهات الرئيس السيسي بالنسبة إلى الوضع اللبناني واضحة تماما، وهي كيفية دعم الدولة، ودعا إلى "الحفاظ على الدولة اللبنانية ومؤسساتها وفي القلب منها المؤسسة العسكرية لأن هذه هي عمود الخيمة وأساس الاستقرار في الدولة والكل مجمع بطبيعة الحال على دعم المؤسسات ودعم الجيش اللبناني".



وأكد أن "مصر لن تألو جهدًا في العمل على دعم لبنان بكل الوسائل الممكنة ودعم الجيش ودفع الحلول السياسية والسلمية لأنه لا حلول عسكرية"، مشيرًا إلى أن "لبنان تعرض إلى مآسٍ كثيرة ومخاطر واعتداءات جمة".