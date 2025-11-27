Advertisement

لبنان

عبد العاطي: مصر لن تألو جهدًا في العمل على دعم لبنان بكل الوسائل الممكنة

Lebanon 24
27-11-2025 | 04:44
A-
A+
Doc-P-1447464-638998410430106706.jpg
Doc-P-1447464-638998410430106706.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

 أعلن وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أن زيارته لبنان جاءت بتعليمات وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل رسالة دعم وتضامن كامل مع لبنان، قيادة وحكومة وشعبا.

Advertisement

وقال في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش زيارته لبنان: "كان هناك اتصال مهم بين الرئيسين السيسي وعون، وذلك في إطار الاتصالات الدورية التي تجريها الدولة والقيادة المصرية مع الدولة والقيادة اللبنانية".

 

ولفت إلى أن "توقيت الزيارة مهم بتوجيه من الرئيس السيسي للعمل على نقل رسالة تضامن وإظهار دعمنا الكامل للدولة اللبنانية والسيادة اللبنانية وسلامة أراضيها ووحدة التراب اللبناني، والعمل على الاستماع على الرؤية اللبنانية تجاه الأخطار المحدقة بلبنان ومخاطر أي تصعيد قد ينال الدولة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق وهو ما يعكس حرص مصر على الانخراط الكامل في الشأن اللبناني". وذكر أنه يزور لبنان "للمرة الرابعة خلال نحو عام ما يعكس الاهتمام والانخراط المصري الدائم في الشأن اللبناني والعمل على تجنيب لبنان وشعبه أي مخاطر للتوتر".

وأوضح أنه عقد لقاء طويلا مع الرئيس جوزاف عون ونقل رسالة من الرئيس السيسي وتحدثا عن دعم مصر الكامل لكل ما يقوم به الرئيس عون من إجراءات على الأرض لبسط سلطة الدولة اللبنانية والعمل على توحيد السلطة تحت دولة واحدة وحكومة واحدة وسلاح واحد، والعمل على حصر السلاح في إطار القنوات الشرعية، وهذه مسائل مهمة جدا". وشدد على أن "مصر داعمة

لهذا التوجه".

وأشار إلى أنه استمع إلى "رؤية الرئيس عون في ما يتعلق بالجهود الدؤوبة والحثيثة التي تقوم بها الدولة اللبنانية وتحديداً الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، وما يتم من أعمال للتطهير وبسط سلطة الدولة، باعتبار أن هذه مرحلة ضمن مراحل تنفيذ اتفاق وقف العدائيات، والذي يمر عام على التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي".

ولفت إلى أنه تحدث مع الرئيس عون خلال زيارته لبنان عما أٌنجز في منطقة الجنوب، والخطوات التالية لبسط سلطة الدولة بعد الانتهاء من جنوب الليطاني إلى منطقة شمال الليطاني والبقاع وأراضي الدولة اللبنانية كافة".

وأوضح أنه نقل "رسالة دعم كاملة لرؤية ومبادرة الرئيس عون التي أطلقها بمناسبة يوم الاستقلال، وتقدم للشعب اللبناني الشقيق وللقيادة والحكومة اللبنانية بخالص التهاني القلبية لمناسبة ذكرى الاستقلال".


 تابع: " وفي هذه المناسبة ألقى الرئيس عون كلمة مهمة جداً ضمّنها مبادرة وعناصر محددة، ونحن ندعم هذه العناصر بشكل كامل لأنها تصب في النهاية في ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية وبسط سيادة وسلطة الدولة على كامل التراب الوطني اللبناني، مع عدم إعطاء أي ذرائع لأي طرف لاستغلال أي ثغرات قد ينفذ منها لاتخاذ إجراءات من شأنها العدوان على الدولة اللبنانية وعلى السيادة اللبنانية وعلى وحدة التراب اللبناني".


وأكد أن "توجيهات الرئيس السيسي بالنسبة إلى الوضع اللبناني واضحة تماما، وهي كيفية دعم الدولة، ودعا إلى "الحفاظ على الدولة اللبنانية ومؤسساتها وفي القلب منها المؤسسة العسكرية لأن هذه هي عمود الخيمة وأساس الاستقرار في الدولة والكل مجمع بطبيعة الحال على دعم المؤسسات ودعم الجيش اللبناني".


وأكد أن "مصر لن تألو جهدًا في العمل على دعم لبنان بكل الوسائل الممكنة ودعم الجيش ودفع الحلول السياسية والسلمية لأنه لا حلول عسكرية"، مشيرًا إلى أن "لبنان تعرض إلى مآسٍ كثيرة ومخاطر واعتداءات جمة".

 

مواضيع ذات صلة
عبد العاطي: لدى مصر اتصالات بكل الأطراف الإقليمية وتوظفها لمصلحة لبنان ونحترم خصوصية المجتمع اللبناني ولا يمكن على الإطلاق أن نستبعد أي طائفة أو فصيل
lebanon 24
27/11/2025 14:33:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي تلقى اتصالاً من عبد العاطي وشكر مصر على دعمها للبنان
lebanon 24
27/11/2025 14:33:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد العاطي: لن يكون مقبولا أن يدير الأجانب غزة
lebanon 24
27/11/2025 14:33:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي سيبحث في بورتسودان مستجدات الأزمة السودانية وسبل دعم الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة
lebanon 24
27/11/2025 14:33:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

وزير الخارجية

الرئيس عون

الإسرائيلي

الدولة على

اللبنانية

رئيس عون

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:06 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:26 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:06 | 2025-11-27
07:29 | 2025-11-27
07:26 | 2025-11-27
07:25 | 2025-11-27
07:24 | 2025-11-27
07:21 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24