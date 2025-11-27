Advertisement

لبنان

الجمعية العمومية لنقابة المحررين تقرّ التقريرين الإداري والمالي

Lebanon 24
27-11-2025 | 04:51
انعقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة محرري الصحافة في دورتها الثانية بمن حضر برئاسة النقيب جوزف القصيفي بتاريخ 27/11/2025.
وعرض أمين السر التقرير الإداري كما عرض أمين الصندوق التقرير المالي والموازنة العامة للعام 2026.

وفي نهاية الاجتماع أقرت الجمعية العمومية التقريرين الإداري والمالي، وأبرأت ذمة رئيس واعضاء مجلس النقابة حتى 27 تشرين الثاني 2025.

 
