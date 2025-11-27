الجمعية العمومية لنقابة المحررين تقرّ التقريرين الإداري والمالي

Advertisement

انعقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة محرري الصحافة في دورتها الثانية بمن حضر برئاسة النقيب بتاريخ 27/11/2025.وعرض أمين السر التقرير الإداري كما عرض التقرير المالي والموازنة العامة للعام 2026.وفي نهاية الاجتماع أقرت الجمعية العمومية التقريرين الإداري والمالي، وأبرأت ذمة رئيس واعضاء حتى 27 تشرين الثاني 2025.