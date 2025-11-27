24
لبنان
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تؤكد التزامها بتوفير المياه للمواطنين
انتهى التحرك المطلبي الذي نفذه اهالي منطقة الشرحبيل في بقسطا -
شمال شرق
صيدا
صباح اليوم
، أمام
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
، بسبب انقطاعهم الدائم من المياه، بتوافق الطرفين على تأمين مادة المازوت بشكل دائم والعودة إلى جدول توزيع ساعات التغذية بالمياه المعتمد سابقاً إلى حين توافر إمكانية ربط محطة الشرحبيل بخط الخدمات الكهربائي، بعدما عقد لقاء في مكتب رئيس مصلحة الادارة المركزية في المؤسسة حسين الغول في حضور
رئيس دائرة
صيدا مصطفى جواد مع وفد من المطالبين برئاسة رئيس جمعية شباب الشرحبيل وليد السبع أعين.
اثر الاجتماع أكد الغول أن "المؤسسة ملزمة ببذل الجهود في سبيل تأمين المازوت لتوفير المياه بشكل مستمر، وسنعود إلى اعتماد جدول توزيع المياه كما كان في السابق"، وقال:"أما في ما يتعلق بخط الخدمات فهذا الموضوع
مؤسسة مياه لبنان
الجنوبي ليست الوحيدة المعنية به، فمؤسسة
كهرباء لبنان
هي أيضاً معنية، وكلفة تأمين خط الخدمات ودرس إمكانية ربط محطة الشرحبيل بهذا الخط"، مؤكداً اننا "سنقوم به ضمن المستطاع، أي أن مادة المازوت ستؤمن، ولكن مولد المؤسسة لا يمكن تشغيله كحد أقصى أكثر من 15 ساعة يومياً ، والطاقة الشمسية في موسم الشتاء لا تعطي فعاليتها الكاملة". (الوكالة الوطنية)
