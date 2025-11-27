Advertisement

لبنان

للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية

Lebanon 24
27-11-2025 | 05:20
أعلنت وزارة المالية انها بدات باستلام أوامر التحصيل التي أصدرتها وزارة البيئة والمترتبة على اصحاب المقالع والكسارات والمرامل والتي سترد الى المالية تباعا وتصل قيمة الدفعة الاولى نحو مليار دولار أميركي.
وفي شأن متصل بصرف الرواتب والمعاشات، تلفت مديريتا الصرفيات والخزينة في وزارة المالية المتقاعدين العسكريين ان المنحة المالية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول قد تم صرفها وضمها إلى المعاش التقاعدي الشهري الذي بات متاحا لهم سحبها اعتبارا من اليوم الخميس 27 الجاري كل من مصرفه الخاص.
