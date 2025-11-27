Advertisement

لبنان

هذه هي آخر المعلومات عن "طبيب الاتجار بالأطفال"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
27-11-2025 | 05:59
Doc-P-1447498-638998452114393768.jpg
بعد توقيف أمس الطبيب النسائي(ج.ف) بناءً على إشارة قضائية، في إطار تحقيقات واسعة تتعلّق بشبهات حول شبكة للاتجار بألاطفال الحديثي الولادة، افادت  معلومات قضائية حصل عليها "لبنان ٢٤" ان  الطبيب كان يشغل دورًا طبيًا وإداريًا في ثلاثة مستشفيات بارزة في مدينة صيدا، قبل أن تتراجع علاقته مع بعضها خلال العام الماضي.
وتفيد المعلومات الأولية أنّ التحقيقات تتناول أيضاً شبهات قيام الطبيب بترتيب عمليات بيع لأطفال حديثي الولادة، في بعض الحالات وبموافقة الأمهات لقاء بدل مادي، وهي معطيات لا تزال قيد التدقيق الرسمي من جانب الأجهزة المختصة.

كما تشير المعطيات إلى أنّ "مستشفى.ل"  كان قد جمد تعاونه معه قبل نحو عام، بعد تداول شبهات حول عمليات غير شرعية، ما أدّى في حينه إلى صدور مذكرة توقيف غيابية بحقه، قبل أن تعود القضية إلى الواجهة مع توقيفه أمس.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الملف، تمهيدًا لإصدار بيانات رسمية توضح الحقائق الكاملة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

