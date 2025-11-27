الحرارة تعود للارتفاع وستتخطى معدلاتها.. كف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 3 درجات، مع بقاء الأجواء الباردة فوق الجبال وفي الداخل خلال الليل. تنشط الرياح شمال البلاد وجنوبه فتصل سرعتها الى 50 كلم/س.-الطقس المتوقع في :الخميس:صاف اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة النهارية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بينما تبقى الأجواء باردة خلال الليل بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، مع انخفاض بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد.الجمعة:قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 3 درجات مع بقاء الأجواء الباردة على الجبال وفي الداخل خلال الليل، تنشط الرياح شمال البلاد وجنوبه فتصل سرعتها الى 50 كلم/س.السبت:غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة، تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط على الساحل والجبال بينما ترتفع في الداخل، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا الظهر وتنشط الرياح إعتبارا من المساء وتتكاثف الغيوم خلال الليل، وتصبح الأجواء مهيأة فجر الأحد لهطول أمطار متفرقة.الأحد:غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 60 كم/س يرتفع معها موج البحر، ويحذر من تشكل السيول عل الطرق وإنجراف في التربة مع إحتمال تساقط حبات البرد والثلوج على ارتفاع 2000 متر، تخف حدة الأمطار خلال الليل.