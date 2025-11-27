جنبلاط: تحية للسيستاني على حرصه على لبنان

كتب رئيس الإشتراكي السابق عبر حسابه على "اكس":

"اذ نشجب كلام المسؤول حول استباحة وجعله صندوق بريد في محاورة نشجب ايضا وجود أعداد كبيرة من ظباط النظام السوري القديم في البلد بحماية جهات حزبية ورسمية والذين يشكلون خطر على الاستقرار الداخلي. اخيرا التحية للسيد على حرصه على لبنان".