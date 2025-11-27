24
لبنان
جنبلاط: تحية للسيستاني على حرصه على لبنان
Lebanon 24
27-11-2025
|
05:57
A-
A+
كتب رئيس
الحزب التقدمي
الإشتراكي السابق
وليد جنبلاط
عبر حسابه على "اكس":
"اذ نشجب كلام المسؤول
الإيراني
حول استباحة
لبنان
وجعله صندوق بريد في محاورة
الاميركي
نشجب ايضا وجود أعداد كبيرة من ظباط النظام السوري القديم في البلد بحماية جهات حزبية ورسمية والذين يشكلون خطر على الاستقرار الداخلي. اخيرا التحية للسيد
السيستاني
على حرصه على لبنان".
