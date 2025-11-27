Advertisement

لبنان

الصدي يبحث مع جهاز قطر للاستثمار الفرص المتاحة في لبنان

Lebanon 24
27-11-2025 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1447507-638998460874347252.jpg
Doc-P-1447507-638998460874347252.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إستقبل وزير الطاقة والمياه جو الصدي وفداً من جهاز قطر للإستثمار ضم السيدين ناصر العطيه وعبدالله الرميحي والديبلوماسي من السفارة سيف منصور. تناول البحث سبل الاستثمار في لبنان والفرص المتاحة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصدي يبحث مع البلديات حاجاتها في القطاعات التابعة لوزارة الطاقة والمياه
lebanon 24
27/11/2025 17:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بلاسخارت: الوقت قد حان لانتهاز الفرصة المتاحة في اللحظة الراهنة وإدراك إلحاحها
lebanon 24
27/11/2025 17:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الصدي يبحث في الأردن الربط الكهربائي وإستجرار الغاز
lebanon 24
27/11/2025 17:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة استقبل سفير قطر وجهاز الاستثمار لمتابعة دعم مشاريع إعادة الإعمار
lebanon 24
27/11/2025 17:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

قطر للاستثمار

وزير الطاقة

عبدالله ال

جو الصدي

لبنان وا

الرميحي

مار ال

الرميح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:06 | 2025-11-27
10:03 | 2025-11-27
10:00 | 2025-11-27
10:00 | 2025-11-27
09:57 | 2025-11-27
09:42 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24