لبنان

تحطيم نصب لأحد شهداء "القومي"

Lebanon 24
27-11-2025 | 06:22
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين كانوا يستقلون سيارة رباعية الدفع حطموا، مساء أمس،  نصباً تذكارياً يعود لأحد شهداء الحزب السوري القومي في ساحة بلدة تكريت - عكار
وفتحت القوى الأمنية تحقيقاً لمعرفة هوية الفاعلين. 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24