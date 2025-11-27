الجيش يعلن عن رمايات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في العاقورة

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش- البيان الآتي:"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخَي 28 و29 /11/ 2025 اعتبارًا من الساعة 8،00 حتى الانتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".