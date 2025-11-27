Advertisement

لبنان

لقاء بين بري وسلام لبحث آخر التطورات السياسية

Lebanon 24
27-11-2025 | 06:29
A-
A+
Doc-P-1447519-638998470982611235.png
Doc-P-1447519-638998470982611235.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام ، حيث تم البحث في تطورات الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية .
Advertisement

واستقبل بري السفير البريطاني لدى لبنان هاميش كاول، حيث تم عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين والمملكة المتحدة ولبنان . 
 
مواضيع ذات صلة
لقاءات بري تتواصل مع نواب وزوار سياسيين لبحث المستجدات التشريعية والسياسية العام
lebanon 24
27/11/2025 17:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي يلتقي مستشارة الرئيس الفرنسي لبحث التطورات السياسية والاقتصادية
lebanon 24
27/11/2025 17:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بري بحث التطورات السياسية والاعتداءات الإسرائيلية مع زواره
lebanon 24
27/11/2025 17:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بري استقبل المرعبي ورحمة لمتابعة التطورات السياسية والبرلمانية
lebanon 24
27/11/2025 17:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

السفير البريطاني

رئاسة الثاني

عين التينة

نواف سلام

البريطاني

نبيه بري

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:06 | 2025-11-27
10:03 | 2025-11-27
10:00 | 2025-11-27
10:00 | 2025-11-27
09:57 | 2025-11-27
09:42 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24