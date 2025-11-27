Advertisement

لبنان

مخزومي التقى وفود التعليم المهني والثانوي والأساسي

27-11-2025 | 06:34
استقبل رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي وفدا من رابطات "التعليم المهني والتقني" و" التعلمي الثانوي" و"التعليم الأساسي". وقال:" ناقشنا حقوقهم وأوضاعهم وسبل تحسينها لضمان استمرارهم في أداء دورهم التربوي على أكمل وجه".
أضاف :"بحثنا في  تطوير وتعزيز دورهما في الرسالة التعليمية التربوية". 
 
النائب فؤاد مخزومي

التعليم الأساسي

فؤاد مخزومي

رئيس حزب

التربوي

ساسي

