لبنان

شادي فيّاض عن زيارة البابا: رسالة سلام وصورة مشرقة عن لبنان

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
27-11-2025 | 06:36
في إطار التحضيرات لزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، يكشف  رئيس مجلس إدارة ICE International Events شادي فيّاض، عن الرؤية التي تقف خلف التنظيم الضخم للقداس المرتقب، مؤكّدًا أن الهدف الأساسي هو تقديم صورة تليق بلبنان أمام العالم وترسيخ رسالة السلام التي يحملها الحبر الأعظم في زيارته.
وقد تولّى فيّاض وفريقه تصميم المسرح والموقع الرئيسي للقداس، بمساحة هندسية تتّسع لـ 61 ألف كرسي وتُتيح استقبال ما يقارب 100 ألف مشارك، في واحدة من أكبر الفعاليات الدينية التي يشهدها لبنان. ويرى فيّاض أن حجم هذا التنظيم ليس مجرد عمل تقني، بل واجب وطني ورسالة إنسانية، قائلاً:

لبنان ليس مجرد اسم… لبنان هو لبّ القلب وقلب الله على هذا الجبل الأبيض."

وانطلاقًا من هذا المعنى، اختار الفريق أن يحمل المذبح كلمة PEACE – سلام بكل لغات العالم، تأكيدًا على أن البابا يأتي إلى لبنان رسول سلام، وأن هذه الزيارة فرصة ليتّحد اللبنانيون حول قيمةٍ يحتاجها وطنهم اليوم أكثر من أي وقت مضى. كما تم اختيار شعار المذبح "طوبى لفاعلي السلام" ليكون عنوانًا لجوهر الرسالة التي يسعى هذا الحدث إلى تجسيدها.

ويوضح فيّاض أن كتابة كلمة سلام بكل اللغات ليست مجرد خيار جمالي، بل تعبير عن أن السلام هو لغة عالمية مشتركة، تتجاوز الحدود والانتماءات، وتجمع الشعوب في توق واحد إلى الطمأنينة والاستقرار.

ويختتم فيّاض بأن هذا الحدث الضخم، بتنظيمه الدقيق ومشهده البصري الموحّد، هو مساهمة مباشرة في إظهار الوجه الحقيقي للبنان: بلد الحياة، الثقافة، الروحانية، وقدرته المستمرة على النهوض مهما اشتدّت الظروف.
المصدر: خاص "لبنان 24"
