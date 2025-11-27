Advertisement

لبنان

اللجنة الوطنية لتنظيم المياه الزراعية عقدت اجتماعها الثالث وناقشت حلول الجفاف

Lebanon 24
27-11-2025 | 06:37
عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وترشيد المياه في الري الزراعي اجتماعها الثالث في قاعة المؤتمرات بمبنى وزارة الزراعة، بحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن الإدارات والمؤسسات العامة، ومصلحة الليطاني، إضافة إلى خبراء محليين وباحثين متخصصين.
افتتح الاجتماع بعرض قدمه الدكتور هادي جعفر بعنوان "مياه لبنان – بالأرقام"، استعرض خلاله الميزان المائي في البلاد ونسب المتساقطات والتبخر اعتماداً على عدة نماذج علمية دقيقة، كما قدم بيانات حول الجريان السطحي، معدل تناقص المياه الجوفية، وضع الخزانات الجوفية المهددة، المساحات المروية، واحتياجات الري.

وأكد جعفر "أهمية جمع البيانات الميدانية المتعلقة بالآبار الجوفية واستمرار قياس الجريان السطحي كعنصر أساسي لتحليل إدارة الموارد المائية".

من جهته، عرض المهندس جورج الشمالي أهمية النشاطات التي ينفذها مشروع الأخضر، بما في ذلك إنشاء بحيرات وخزانات لتجميع المياه وتوفير شبكات ري متطورة للمزارعين، إلى جانب اقتراح حلول عملية يمكن أن يسهم بها المشروع في تحسين إدارة المياه الزراعية.

كما قدمت الدكتورة ماجدة مشيك مسودة تحتوي على حلول عملية وتوصيات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لمواجهة الجفاف والتخفيف من آثار التغير المناخي على القطاع الزراعي، حيث أثار العرض نقاشاً واسعاً بين الحضور حول البنود المطروحة.
 
واتفق المشاركون على استكمال مناقشة التعديلات المقترحة عبر منصة إلكترونية خلال أسبوع كحد أقصى، تمهيداً لرفع الحلول والتوصيات النهائية إلى وزير الزراعة للموافقة واعتمادها. (الوكالة الوطنية)
 
