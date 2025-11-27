اللجنة الوطنية لتنظيم المياه الزراعية عقدت اجتماعها الثالث وناقشت حلول الجفاف

Advertisement

عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وترشيد المياه في الزراعي اجتماعها الثالث في قاعة المؤتمرات بمبنى ، بحضور وممثلين عن الإدارات والمؤسسات العامة، ومصلحة ، إضافة إلى خبراء محليين وباحثين متخصصين.افتتح الاجتماع بعرض قدمه الدكتور هادي جعفر بعنوان "مياه – بالأرقام"، استعرض خلاله الميزان المائي في البلاد ونسب المتساقطات والتبخر اعتماداً على عدة نماذج علمية دقيقة، كما قدم بيانات حول الجريان السطحي، معدل تناقص المياه الجوفية، وضع الخزانات الجوفية المهددة، المساحات المروية، واحتياجات الري.وأكد جعفر "أهمية جمع البيانات الميدانية المتعلقة بالآبار الجوفية واستمرار قياس الجريان السطحي كعنصر أساسي لتحليل إدارة الموارد المائية".، عرض المهندس أهمية النشاطات التي ينفذها مشروع الأخضر، بما في ذلك إنشاء بحيرات وخزانات لتجميع المياه وتوفير شبكات ري متطورة للمزارعين، إلى جانب اقتراح حلول عملية يمكن أن يسهم بها المشروع في تحسين إدارة المياه الزراعية.كما قدمت الدكتورة ماجدة مشيك مسودة تحتوي على حلول عملية وتوصيات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لمواجهة الجفاف والتخفيف من آثار التغير المناخي على القطاع الزراعي، حيث أثار نقاشاً واسعاً بين الحضور حول البنود المطروحة.واتفق المشاركون على استكمال مناقشة التعديلات المقترحة عبر منصة إلكترونية خلال أسبوع كحد أقصى، تمهيداً لرفع الحلول والتوصيات النهائية إلى للموافقة واعتمادها. (الوكالة الوطنية)