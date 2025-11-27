ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟

أفادت معلومات أولية أنّ أحد الضباط برتبة عالية تمّ توقيفه خلال الساعات الماضية، بناءً على إشارة قضائية، وذلك في إطار تحقيقات تتعلّق بـ شبهات تواصل أو تنسيق مع المطلوب .

Advertisement

وبحسب مصادر مطّلعة، يجري التدقيق في طبيعة العلاقة والاتصالات، فيما تستمر التحقيقات بعيدًا من الإعلام لكشف ملابسات الملف وتحديد المسؤوليات.

ولا تزال الأجهزة المختصة تلتزم الصمت الرسمي إلى حين اكتمال الاستجوابات.