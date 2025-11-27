Advertisement

لبنان

ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-11-2025 | 06:42
A-
A+
Doc-P-1447524-638998479665912981.jpg
Doc-P-1447524-638998479665912981.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات أولية أنّ أحد الضباط برتبة عالية تمّ توقيفه خلال الساعات الماضية، بناءً على إشارة قضائية، وذلك في إطار تحقيقات تتعلّق بـ شبهات تواصل أو تنسيق مع المطلوب نوح زعيتر.
Advertisement
وبحسب مصادر  مطّلعة، يجري التدقيق في طبيعة العلاقة والاتصالات، فيما تستمر التحقيقات بعيدًا من  الإعلام لكشف ملابسات الملف وتحديد المسؤوليات.
ولا تزال الأجهزة المختصة تلتزم الصمت الرسمي إلى حين اكتمال الاستجوابات. 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"البيتكوين" تتراجع.. ما علاقة الذهب؟
lebanon 24
27/11/2025 17:10:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"القسام": سنقوم بتسليم جثة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن
lebanon 24
27/11/2025 17:10:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: من المفترض أن نتسلم جثة الضابط "هدار غولدن" اليوم
lebanon 24
27/11/2025 17:10:47 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو يوثّق لحظة نقل الجيش لنوح زعيتر بعد توقيفه.. شاهدوه
lebanon 24
27/11/2025 17:10:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

نوح زعيتر

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:06 | 2025-11-27
10:03 | 2025-11-27
10:00 | 2025-11-27
10:00 | 2025-11-27
09:57 | 2025-11-27
09:42 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24