مطر زار نقيب أطباء الأسنان وهنأه على الفوز بالانتخابات النقابية

اعلن النائب ايهاب مطر عبر منصة "اكس" انه" زار نقيبَ أطباء الأسنان الدكتور ميلاد ديب، في في ، بحضور نائب النقيب الدكتور صلاح ، وأمين السرّ العام الدكتور بلال ، وعضو الدكتورة نور مقدّم، وأمين سرّ مجلس التقاعد الدكتور ، والدكتور يعقوب طعمة.وكانت الزيارة فرصةً لتهنئته، إلى جانب مجلس النقابة، بالفوز الذي حقّقه في الانتخابات النقابية،وقد تمنّيتُ له التوفيق في مهامه الجديدة، ولا سيّما أنّ أمامه مسؤولياتٍ كبيرة في هذا السياق.وشدّدتُ على استعدادي الدائمَ لمدّ يد لنقابة أطباء الأسنان في من أجل النهوض بها".