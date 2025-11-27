Advertisement

لبنان

مطر زار نقيب أطباء الأسنان وهنأه على الفوز بالانتخابات النقابية

Lebanon 24
27-11-2025 | 06:53
اعلن النائب ايهاب مطر عبر منصة "اكس" انه" زار صباح اليوم نقيبَ أطباء الأسنان الدكتور ميلاد ديب، في مركز النقابة في البحصاص، بحضور نائب النقيب الدكتور صلاح إسماعيل، وأمين السرّ العام الدكتور بلال صياح، وعضو مجلس النقابة الدكتورة نور مقدّم، وأمين سرّ مجلس التقاعد الدكتور عوني عيسى، والدكتور يعقوب طعمة.
وكانت الزيارة فرصةً لتهنئته، إلى جانب مجلس النقابة، بالفوز الذي حقّقه في الانتخابات النقابية،

وقد تمنّيتُ له التوفيق في مهامه الجديدة، ولا سيّما أنّ أمامه مسؤولياتٍ كبيرة في هذا السياق.

وشدّدتُ على استعدادي الدائمَ لمدّ يد العون لنقابة أطباء الأسنان في الشمال من أجل النهوض بها". 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24