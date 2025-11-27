Advertisement

لبنان

لأول مرة منذ اغتيال الطبطبائي... غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الجنوب (فيديو وصور)

Lebanon 24
27-11-2025 | 07:06
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات المحمودية ونبع الطاسة والدمشقية وسجد والجرمق والعيشية ومرتفعات إقليم التفاح وجبل الريحان
 
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ هجمات في جنوب لبنان
 
وأضافت أن الغارات على لبنان هي  أول ضربة كبيرة منذ اغتيال رئيس أركان حزب الله هيثم علي الطبطبائي.
 
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مخازن أسلحة ومواقع عسكرية ومنصات إطلاق جنوب نهر الليطاني. 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24