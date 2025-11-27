لأول مرة منذ اغتيال الطبطبائي... غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الجنوب (فيديو وصور)

أفادت مندوبة " " أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات المحمودية ونبع الطاسة والدمشقية وسجد والجرمق والعيشية ومرتفعات إقليم التفاح وجبل .

وأفادت هيئة البث أن سلاح الجو ينفذ هجمات في .

وأضافت أن على هي أول ضربة كبيرة منذ اغتيال رئيس أركان هيثم علي الطبطبائي.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مخازن أسلحة ومواقع عسكرية ومنصات إطلاق جنوب نهر الليطاني.