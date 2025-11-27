بعد 10 سنوات… القبض على مطلوب بتهم قتل وتهريب أشخاص (صورة)

في إطار مكافحة الجرائم المنظمة ومتابعة ملفات المطلوبين الخطِرين، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت مديرية الإستعلام والعمليات الخاصة الفلسطيني (ر.ع.) داخل أحد المخيمات.



وخلال التحقيق، إعترف بأنه غادر عام 2015 بصورة غير شرعية، وعاد في العام 2025 عبر مطار مستخدمًا جنسية أجنبية وهوية مغايرة. كما تبيّن وجود مذكّرات وأحكام عدلية بحقه بجرم القتل ومحاولة القتل، إضافة إلى نشاطه في تهريب الأشخاص إلى .



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة المختص.

