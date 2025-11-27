Advertisement

لبنان

بعد 10 سنوات… القبض على مطلوب بتهم قتل وتهريب أشخاص (صورة)

Lebanon 24
27-11-2025 | 07:08
في إطار مكافحة الجرائم المنظمة ومتابعة ملفات المطلوبين الخطِرين، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت مديرية الإستعلام والعمليات الخاصة الفلسطيني (ر.ع.) داخل أحد المخيمات.

وخلال التحقيق، إعترف بأنه غادر لبنان عام 2015 بصورة غير شرعية، وعاد في العام 2025 عبر مطار رفيق الحريري الدولي مستخدمًا جنسية أجنبية وهوية مغايرة. كما تبيّن وجود مذكّرات وأحكام عدلية بحقه بجرم القتل ومحاولة القتل، إضافة إلى نشاطه في تهريب الأشخاص إلى أوروبا.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص. 
