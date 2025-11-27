Advertisement

لبنان

رئيس الحكومة استقبل سفير قطر وجهاز الاستثمار لمتابعة دعم مشاريع إعادة الإعمار

Lebanon 24
27-11-2025 | 07:25
A-
A+


Doc-P-1447551-638998505267500960.jpg
Doc-P-1447551-638998505267500960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس الوزراء نوتف سلام  اليوم  سفير دولة قطر في لبنان سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، يرافقه وفد من جهاز قطر للاستثمار، وقد ضمّ الوفد كلاً من ناصر العطية وعبدالله الرميحي.
Advertisement

و أعرب الرئيس سلام عن تقديره" لإعادة الانخراط الفاعل لدولة قطر في دعم مسار التنمية والازدهار في لبنان"، مشدداً على أن" هذا الدعم يأتي في توقيت مهم فيما يشرع لبنان في تنفيذ برنامج متعدد السنوات لإعادة الإعمار والإصلاح والتعافي، انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة".

وعبّر أعضاء الوفد عن اهتمامهم بالاستثمار في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة، وتم لهذا الغرض تحديد اجتماعات مع وزراء الأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، والاقتصاد.

كما أكد السفير آل ثاني أن" وفداً آخر من صندوق قطر للتنمية سيزور لبنان في أوائل شهر كانون الأول 2025 لاستكمال المناقشات حول إمكان تمويل مشاريع ذات أولوية ضمن البرنامج الاستثماري العام للبنان".

كما  استقبل سلام وفدا من نادي الصحافة برئاسة الزميل بسام ابو زيد.
 
مواضيع ذات صلة
مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي يؤكد دعم لبنان لمشاريع إعادة الإعمار
lebanon 24
27/11/2025 17:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
عربيد: نريد الاستثمار واعادة الاعمار واسترجاع الودائع وعودة الاقتصاد وبهذا فقط نؤمن الاستقرار الذي يستحقه اللبنانيون
lebanon 24
27/11/2025 17:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير قطر يستقبل ميرنا المر.. استعراض لمشاريع التنمية
lebanon 24
27/11/2025 17:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الهيئة التنفيذية في "أمل" دعا الحكومة إلى التزام إعادة الإعمار
lebanon 24
27/11/2025 17:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

إعادة الإعمار

مجلس الوزراء

سفير دولة

رئيس سلام

دولة قطر

آل ثاني

الرحمن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:06 | 2025-11-27
10:00 | 2025-11-27
10:00 | 2025-11-27
09:57 | 2025-11-27
09:42 | 2025-11-27
09:38 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24