رئيس الحكومة استقبل سفير قطر وجهاز الاستثمار لمتابعة دعم مشاريع إعادة الإعمار

استقبل نوتف سلام اليوم قطر في بن عبدالرحمن ، يرافقه وفد من جهاز قطر للاستثمار، وقد ضمّ الوفد كلاً من ناصر وعبدالله الرميحي.و أعرب الرئيس سلام عن تقديره" لإعادة الانخراط الفاعل لدولة قطر في دعم مسار التنمية والازدهار في لبنان"، مشدداً على أن" هذا الدعم يأتي في توقيت مهم فيما يشرع لبنان في تنفيذ برنامج متعدد السنوات لإعادة الإعمار والإصلاح والتعافي، انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة".وعبّر أعضاء الوفد عن اهتمامهم بالاستثمار في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة، وتم لهذا الغرض تحديد اجتماعات مع وزراء الأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، والاقتصاد.كما أكد السفير آل ثاني أن" وفداً آخر من صندوق قطر للتنمية سيزور لبنان في أوائل شهر كانون الأول 2025 لاستكمال المناقشات حول إمكان تمويل مشاريع ذات أولوية ضمن البرنامج الاستثماري العام للبنان".كما استقبل سلام وفدا من نادي الصحافة برئاسة الزميل بسام ابو زيد.